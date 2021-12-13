ВОЗ считает дельта-штамм коронавируса опаснее «омикрона»

В технической информации Всемирной организации здравоохранения по новому варианту вируса, сказано, что новая разновидность COVID-19 может быть менее уязвимой к вакцинации, но несет меньшую опасность, чем ранее выявленные штаммы. Это связано с тем, что в большинстве выявленных случаев пациенты переносили заболевание без осложнений и симптомов. Либо же симптомы присутствовали, но заражение проходило в легкой форме.
– Сейчас исследования ведутся по ограниченным данным, но подтвержденных доказательств эффективности вакцин против COVID-19 нет. Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма "омикрон" говорят о том, что вакцинация не является эффективным методом против инфекции и передачи варианта, – говорится в заявлении.
Также в ведомство говорится о том, что разновидность заболевания была выявлена уже в 63 странах мира. По скорости распространения он может обогнать коронавирус, однако причины такого темпа пока не выявлены. Новый штамм был обнаружен в Южной Африке, у него присутствуют порядка 30 мутаций в S-белке, которые отвечают за заражение клеток. Изначально такой недуг развивался в организмах людей, чей иммунитет ослаблен, например, у больных СПИД или ВИЧ. По мнению экспертов, заразиться разновидностью могут люди, переболевшие пациенты и вакцинированные граждане. А к симптомам нового штамма относят повышенное чувство усталости и частые головные боли.