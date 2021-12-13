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От всей души поздравляю всех с Днём Рождения старейшей в новейшей истории России политической Парламентской партии "ЛДПР"!

2:09:4812/13/2021
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Желаю всем Вам и Вашим родным и близким крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! Огромное спасибо всем Вам за Вашу очень нелёгкую и порой очень неблагодарную общественно-политическую работу на благо родного города, региона и Страны в целом.

Игорь Горобец, глава бердского отделения ЛДПР. Фото: "Курьер.Среда"

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Горобец И.П.:

Уважаемые, коллеги-однопартийцы! От всей души, сердечно поздравляю всех Вас, а также, всех наших сторонников и помощников с Днём Рождения старейшей в новейшей истории России политической Парламентской партии "ЛДПР"! Желаю всем Вам и Вашим родным и близким крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем Вам за Вашу очень нелёгкую и порой очень неблагодарную общественно-политическую работу на благо родного города, региона и Страны в целом! Всех очень люблю, ценю и уважаю! С Уважением, координатор БМО "ЛДПР", Горобец И.П.

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