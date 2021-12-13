От всей души поздравляю всех с Днём Рождения старейшей в новейшей истории России политической Парламентской партии "ЛДПР"!

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Горобец И.П.:
Уважаемые, коллеги-однопартийцы! От всей души, сердечно поздравляю всех Вас, а также, всех наших сторонников и помощников с Днём Рождения старейшей в новейшей истории России политической Парламентской партии "ЛДПР"! Желаю всем Вам и Вашим родным и близким крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем Вам за Вашу очень нелёгкую и порой очень неблагодарную общественно-политическую работу на благо родного города, региона и Страны в целом! Всех очень люблю, ценю и уважаю! С Уважением, координатор БМО "ЛДПР", Горобец И.П.