Платная медицина не далеко ушла от БЦГБ, такое же хамство к пациентам и грубость

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Анна:
Предлагаю Вашему вниманию мою историю, надеюсь на публикацию. Город должен знать своих героев в белых халатах! Так случилось, что мне пришлось обратиться заранее с вопросом перевязки на воскресенье в платные клиники Бердска. Обзвонив 3 клиники, стало понятно, что сервиса в этом виде получить невозможно. Так как все администраторы поясняли мне, что я видимо заблудилась и это выходной день, все же отдыхают. Пришлось ехать в Новосибирск, там работают. Напишу подробнее о клинике Бердска. Позвонив в среду, попросила записать меня на субботу на перевязку.
Администратор сказала, что перевязка работает по живой очереди, приходите занимайте и сидите ждите. На просьбу все же записать, как кажется, было бы всем удобнее администратор грубо повторила приходите, и ждите по очереди бросив трубку. Придя в субботу утром, сразу у дверей попался неприятный момент. У стойки регистратуры стояла пожилая пара, с ними разговаривала администратор, прихлебывая чашечку кофе в момент разговора с пациентами… Позже были опять очень странные и не совсем понятные моменты. Рядом с регистратурой находится касса, там очень грубая, пожилая женщина, которая если расчет по безналу, как в моем случае, привстав со стула громко закричала, что она принимает только наличку и я должна быстро выйти из кассы, так как задерживаю оплату следующего.
Пришлось платить в другом кабинете, заново отстояв очередь! К 9 часам на работу стали подходить врачи. Заходя с улицы, (видимо не предусмотрена ординаторская) они проходили сразу в свои кабинеты в верхней одежде, без бахил и без масок! Проходя мимо меня два врача, пожали друг другу руки здороваясь. Один спросил пришла ли ему зарплата, второй ответил нет, только то, что приходит на карту, наличку еще не давали…. Работа гардероба так же вызвала недоумение.
Женщина, принимающая одежду, в перерыве между потоком людей мыла пол, как только подходили посетители она отставляла швабру и брава или выдавала одежду, забыв вымыть руки. В кабинете врача (хирурга), уже непосредственно при приеме со мной дверь открыл мужчина, вошел в кабинет в верхней одежде и не обращая внимания на мое присутствие врач приветливо переговорила с ним. Вот такой сервис в Бердске… Платная медицина не далеко ушла от БЦГБ, такое же хамство к пациентам и грубость.