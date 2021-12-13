На шахте «Листвяжная» найдено тело последнего погибшего горняка

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что на шахте «Листвяжная» было обнаружено тело последнего погибшего в результате взрыва горняка. Также известно, что сейчас спасатели занимаются поднятием тела на поверхность земли. Тело жертвы пролежало под землей более двух недель после задымления. Такое заявление было сделано в Telegram-канале главы региона.
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» случился 25 ноября. Тогда под землей находились 285 человек. Кому-то из них удалось спастись, однако погиб 51 человек, из них 46 шахтеров и пять спасателей. После произошедшего в регионе был объявлен трехдневный траур, а на девятый день после трагедии родственники погибших и пострадавших собрались у монумента погибшим шахтерам и возвели цветы к Вечному огню.
Сейчас по данному факту ведутся следственные действия в правоохранительных органах. Были возбуждены уголовные дела, а подозреваемые уже задержаны. Фигурантами дел являются пять человек – руководители шахты и инспекторы Ростехнадзора. Родственники жертв сообщают, что шахтеры часто жаловались на повышенную концентрацию опасных веществ под землей, но руководство заставляло закрывать на это глаза и продолжать работу.