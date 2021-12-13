У трех знаков зодиака горе заканчивается в солнечном квадрате Нептуна 12 декабря 2021 года

Солнечная площадь Нептуна дает нам дар отпускания. Это может быть долгая битва, которая приведет нас к этому месту, но наша победа здесь будет горько-сладкой.
Между всем, во что мы поверили о себе, и всей ложью, которую мы взяли на себя, которая в конечном итоге заставила нас думать, что мы не достойны добра, мы наконец находимся на грани истинного открытия: в конце концов, мы не так уж и плохи, пишет yourtango.com.
Этот переход вызывает в нас идею о том, что мы, возможно, наконец закрываем главу в нашей жизни - ту, с которой пришлось тяжело бороться и которая принесла с собой много печали и горя .
Для всего есть время и место, включая отпускание и исцеление. И исцеление - это именно то, что некоторые из знаков будут делать в течение следующих нескольких дней. Хвалить!
Мы можем не захотеть отпустить, просто потому, что за что мы сможем держаться, если не за прошлое, каким бы душераздирающим оно ни было? Мы должны принять неизведанное и предположить, что нас ждет что-то чудесное. Доверьтесь процессу.
Знаки зодиака, чье горе заканчивается в солнечном квадрате Нептуна 12 декабря 2021 года:
Лев(23 июля - 22 августа)
То, что случилось с вами в прошлом, касающееся любви и разбитого сердца, действительно осталось с вами . Вы чувствуете себя определенным своим разбитым сердцем, как будто вы не можете предложить миру ничего большего или лучшего, кроме рассказов о своей боли и о том, как: «Я тоже когда-то любил кого-то ...» Солнечная площадь Нептун может заставить вас почувствовать себя немного лучше уязвим, чем обычно, Лев, когда ты понимаешь, что это не жизнь; ты самозванец, который звонит по телефону, это их собственная жизнь, и это нужно изменить.
Вы посвятили так много времени, слишком много времени святыне своей прошлой любви, и весь этот блеск, который вам наполняет, превращается в пыль. Это прошлое, Лео. Вы не получите награду в конце дня, приветствуя вашу способность цепляться за прошлое. Пришло время отпустить это, друг. Пусть Солнце в квадрате Нептун принесет исцеление. Принять это.
Дева(23 августа - 22 сентября)
Сегодня будет очевидна ваша реакция практически на все. Вы нервничаете, нервничаете; сегодня вы ничему не доверяете, и это заставляет вас чувствовать себя неуверенно. Когда вы начинаете погружаться в темноту, вы находите утешение в невзгодах прошлого; горе и ложь имеют тенденцию развлекать вас, как бы мутно это ни казалось.
Вы превратили свою боль в друга, и в такие дни, как сегодня, когда солнечный квадрат Нептуна влияет на вашу карту, вы можете превратить себя в настоящего мученика ... такого, каким все закатывают глаза.
Сегодня вы будете защищаться, готовые защитить свою боль, как будто эта боль когда-либо доставляла вам что-то, кроме горя. Ваша боль связана с прошлой любовью, и эта «любовь» не хочет иметь с вами ничего общего. Вы знаете это, они это знают, так зачем делать из них таких знаменитостей в повседневной жизни?
Рыбы(19 февраля - 10 марта)
Сегодня день, когда вы говорите себе фирме: «Я же вам говорил». Да, урок наконец-то здесь, и когда вы его осознаете, вы вспомните, как вы всегда знали, что этот день приближается. И это, конечно, относится к вашей способности освободить то горе, которое доминировало в вашей жизни.
Человек может вынести так много, и во время Солнечной площади Нептуна, если вы готовы к исцелению, вы вылечите. И это именно то, что вам нужно, потому что, Рыбы, вы проявляете слабость, когда дело касается любви к себе.
Это день, когда вы примените эту любовь к себе с пользой, и как только она вернется, это будет подарок, который вы будете дарить. Верьте в идею, что вы обречены на счастье, без боли и обострения горя, от которых вы могли бы избавиться. Ты сильнее этого - и ты это знаешь.