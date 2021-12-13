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13.12
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У трех знаков зодиака будет очень тяжелая неделя с 13 по 19 декабря 2021 года

2:30:4412/13/2021,Руби Миранда
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Это будет Марс в Стрельце, который на этой неделе испортит вашу голову, Козерог, и это проявится как разочарование в других людях. 

Как мы знаем, количество «грубого» зависит от нас, поскольку все сводится к «восприятию - это все». Фото: Pixabay

Что ж, на этой неделе должно быть немного развлечений, это точно, и это, конечно, если под «развлечением» мы подразумеваем драму. В самом начале недели мы смотрим на огромное количество транзитов, которые определенно откроются каждому из нас по-своему в течение этой недели.

Для начала, мы начинаем с Марса в Стрельце, который полностью раскроет нашу сторону воина, пишет yourtango.com.

Затем мы проходим через Солнце в Трине и Луне, на случай, если наше эго недостаточно велико, чтобы выдержать непрерывную драму самой недели, и обещание сильного финала благодаря секстилю Луны с Юпитером, который почти гарантированно заставит нас почувствовать, что мы правы, что бы мы ни говорили или ни делали.

Как мы знаем, количество «грубого» зависит от нас, поскольку все сводится к «восприятию - это все». Если мы чувствуем, что что-то шатко, мы должны интерпретировать шаткость и стремиться к решению, скорее. чем видение взрывающегося мира просто потому, что одна мелочь не пошла нам на пользу. Умеренность и уравновешенность, люди.

Знаки зодиака, у которых с 13 по 19 декабря 2021 года будет тяжелая неделя:

Дева

(23 августа - 22 сентября)

Когда Луна в квадрате с Венерой парит над вами, вы можете подумать, что кто-то влюблен в вас, но обнаружите, что он чувствует прямо противоположное по отношению к вам. Вы чувствуете, что этот человек обманул вас, и в течение недели вы обнаружите, что готовитесь увидеть его снова, чтобы прочитать им акцию о массовых беспорядках.

На этой неделе вы гиперэмоциональны, и все потому, что не можете понять, что происходит с этим человеком. Возможно, начался флирт, и теперь этот человек не так увлечен этим, как мог бы казаться, но вы уловили его реплику и пошли по ней, думая, что он влюблен в вас.

Теперь вы чувствуете, что вас предали и бросили, и вообще ничего не произошло. Эта неделя посвящена чувству унижения и незнанию, что с этим делать. Каким-то образом ты стал здесь отчаявшимся человеком, и тебе это нисколько не нравится.

Стрелец

(22 ноября - 21 декабря)

Поскольку транзит, который вас больше всего поражает, - это Меркурий в Козероге, вы будете беспокоиться о профессиональных вещах и деньгах. Возможно, пришло время прекратить траты, поскольку вы сжигаете свои сбережения и тратите так, как будто завтра не наступит.

Хотя траты делают вас очень счастливыми и вы с радостью претендуете на звание шопоголика , на этой неделе наступает момент, когда вам нужно остановиться, прежде чем вы включите другую свою фобию: финансовый страх. Да, обновите свой гардероб, но не беспокойтесь о покупке многолетней одежды.

Эта неделя требует, чтобы вы ограничили себя, а для Стрельца ограничения на самом деле не для вас. Не ждите, чтобы усвоить этот урок на собственном горьком опыте, потому что очень возможно потратить деньги .

Козерог

(22 декабря - 19 января)

Это будет Марс в Стрельце, который на этой неделе испортит вашу голову, Козерог, и это проявится как разочарование в других людях . У вас есть отличные идеи, и каждая из них достойна того, чтобы ею поделиться. На этой неделе вы столкнетесь с этим бесконечным убеждением, что вам нужно делать только для того, чтобы донести свою точку зрения.

Как будто все в вашем кругу и на работе, и дома глухи к вашим крикам. Вы будете пытаться убедить людей в чудесности такой-то идеи, и никто из окружающих вас не «поймет».

Тебе захочется их всех задушить! Вот вы и выкладываете свои лучшие работы, свои самые лучшие идеи, и все, кого вы знаете, либо стали невероятно тупыми, либо кажутся им иррационально сбитыми с толку вашими идеями. Ai dios, может быть, на следующей неделе!

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