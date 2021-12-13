Певец Григорий Лепс решил развестись после 20 лет брака

Григорий Лепс разводится с женой Анной Шаплыковой. Известно, что развестись решила именно жена, а судебное слушание по данному делу состоится 20 декабря. О причинах развода 59-летнего музыканта и его 49-летней супруги неизвестно. По информации StarHit, пара разводится без скандалов и интриг, а раздел имущества состоится в законодательном порядке, без публичных конфликтов.
Пара познакомилась в 2000 году, тогда нынешняя жена Лепса работала в балете Лаймы Вайкуле. А уже через два года после знакомства исполнитель сделал Шаплыковой предложение. У них трое детей: Ева, Николь и Иван. Женщина является второй женой Лепса, ранее он был женат на Светлане Дубинской, от которой у него есть дочь Инга.