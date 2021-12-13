Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
13.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Певец Григорий Лепс решил развестись после 20 лет брака

3:12:3312/13/2021
0

Пара познакомилась в 2000 году, тогда нынешняя жена Лепса работала в балете Лаймы Вайкуле. А уже через два года после знакомства исполнитель сделал Шаплыковой предложение.

Жена Григория Лепса решила с ним развестись. Фото: Instagram gvleps

Григорий Лепс разводится с женой Анной Шаплыковой. Известно, что развестись решила именно жена, а судебное слушание по данному делу состоится 20 декабря. О причинах развода 59-летнего музыканта и его 49-летней супруги неизвестно. По информации StarHit, пара разводится без скандалов и интриг, а раздел имущества состоится в законодательном порядке, без публичных конфликтов.

Пара познакомилась в 2000 году, тогда нынешняя жена Лепса работала в балете Лаймы Вайкуле. А уже через два года после знакомства исполнитель сделал Шаплыковой предложение. У них трое детей: Ева, Николь и Иван. Женщина является второй женой Лепса, ранее он был женат на Светлане Дубинской, от которой у него есть дочь Инга.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
семьясудразводГеоргий Лепс
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы следите за личной жизнью звезд?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Чтение карт Таро на 13 декабря 2021 года для каждого знака зодиака
3:09:12 12/13/2021
Чтение карт Таро на 13 декабря 2021 года для каждого знака зодиака
Госдума отклонила законопроект о ежегодных выплатах для школьников в 10 тысяч рублей
3:03:36 12/13/2021
Госдума отклонила законопроект о ежегодных выплатах для школьников в 10 тысяч рублей
Почему флаг с распятия Андрея Первозванного стал символом военно-морского флота России
3:00:53 12/13/2021
Почему флаг с распятия Андрея Первозванного стал символом военно-морского флота России
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 12 декабря 2021 года
2:52:22 12/13/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 12 декабря 2021 года
Сына звезды сериала "Ликвидация" Максима Дрозда жестоко избили в Москве. У парня перелом черепа
2:49:56 12/13/2021
Сына звезды сериала "Ликвидация" Максима Дрозда жестоко избили в Москве. У парня перелом черепа
На шахте «Листвяжная» найдено тело последнего погибшего горняка
2:32:48 12/13/2021
На шахте «Листвяжная» найдено тело последнего погибшего горняка
Молитва о хорошем женихе для себя и для дочери: текст обращения к святому Андрею Первозванному
2:30:50 12/13/2021
Молитва о хорошем женихе для себя и для дочери: текст обращения к святому Андрею Первозванному
У трех знаков зодиака будет очень тяжелая неделя с 13 по 19 декабря 2021 года
2:30:44 12/13/2021
У трех знаков зодиака будет очень тяжелая неделя с 13 по 19 декабря 2021 года
У трех знаков зодиака горе заканчивается в солнечном квадрате Нептуна 12 декабря 2021 года
2:26:05 12/13/2021
У трех знаков зодиака горе заканчивается в солнечном квадрате Нептуна 12 декабря 2021 года
Вкусные слова поздравлений для гурманов в Праздник живота 13 декабря
2:15:38 12/13/2021
Вкусные слова поздравлений для гурманов в Праздник живота 13 декабря