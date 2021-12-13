Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
13.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли 14 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти пророка Наума?

4:30:2112/13/2021,София Мальцева
0

В древности люди верили, что обучение в этот день будет даваться легко, а знания пригодятся в дальнейшей жизни.

Когда они приходили в дом знатной семьи, то им разыгрывали настоящий спектакль, сопровождаемый поклонами и прошением дать знаний чаду. Фото: Pixabay.com

14 декабря отмечается память Ветхозаветного пророка Наума.

Наум предсказал разрушение Ниневии. Через него Господь передал слова наказания для жителей Израиля, которые обратились к язычеству и другим злым обычаям.

При этом послание Ионы было посланием Милосердия; послание Наума - посланием Гибели. Вместе они иллюстрируют Божий способ обращения с народами: продление дня благодати, в конце концов, наказание за грехи.

Наум показывает, что, несмотря на несправедливую и беззаконную природу народа, Бог не спешит гневаться, но Он не всегда будет откладывать Свое вмешательство и наказание. Бог осудил Израиль и Иудею за их ужасающее нечестие, и теперь Ему предстояло судить ассирийцев. Ассирия достигла рассвета своего могущества, от чего ее падение многим казалось невозможным. Однако это произошло 20 лет спустя после пророчества.

По народному поверью, Наума называют покровителем знаний, ума и добропорядочности.

В древности люди верили, что обучение в этот день будет даваться легко, а знания пригодятся в дальнейшей жизни.

Поэтому на Руси именно с Наумова дня дети отправлялись учиться. В этот день служили молебны, просили благословение за ребенка, а также приглашали в гости учителей. Тогда учителями были дьяконы. Когда они приходили в дом знатной семьи, то им разыгрывали настоящий спектакль, сопровождаемый поклонами и прошением дать знаний чаду.

В этот праздник нет строгого запрета на работу. Однако существуют другие. Например, в этот день лучше не выходить из дома в темное время.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникихристианство.день святого Наума
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как проводите этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Причиной жестокого убийства пенсионера в Хабаровском крае мог стать его неприятный запах
4:19:33 12/13/2021
Причиной жестокого убийства пенсионера в Хабаровском крае мог стать его неприятный запах
14 декабря – день памяти пророка Наума: что предсказал святой
4:00:02 12/13/2021
14 декабря – день памяти пророка Наума: что предсказал святой
Лариса Долина обвинила в ханжестве подписчицу за замечание о голых коленках
3:56:09 12/13/2021
Лариса Долина обвинила в ханжестве подписчицу за замечание о голых коленках
Бердск«Весь ресепшен был заставлен алкоголем»: Почему в сауне «Океан» Бердска 32-летний гость поскользнулся и получил сотрясение мозга - версия «тайного» свидетеля
3:51:05 12/13/2021
«Весь ресепшен был заставлен алкоголем»: Почему в сауне «Океан» Бердска 32-летний гость поскользнулся и получил сотрясение мозга - версия «тайного» свидетеля
Модель из Индии Харнааз Сандху стала обладательницей титула «Мисс Вселенная»
3:42:18 12/13/2021
Модель из Индии Харнааз Сандху стала обладательницей титула «Мисс Вселенная»
БердскВ ЦГБ Бердска завезли вакцину от коронавируса «КовиВак». Теперь в городе все одобренные в России прививки
3:30:48 12/13/2021
В ЦГБ Бердска завезли вакцину от коронавируса «КовиВак». Теперь в городе все одобренные в России прививки
13 декабря - день Ангела и именины у Андреев: значение имени и молитва в честь покровителя – святого Андрея Первозванного
3:30:36 12/13/2021
13 декабря - день Ангела и именины у Андреев: значение имени и молитва в честь покровителя – святого Андрея Первозванного
Певец Григорий Лепс решил развестись после 20 лет брака
3:12:33 12/13/2021
Певец Григорий Лепс решил развестись после 20 лет брака
Чтение карт Таро на 13 декабря 2021 года для каждого знака зодиака
3:09:12 12/13/2021
Чтение карт Таро на 13 декабря 2021 года для каждого знака зодиака
Госдума отклонила законопроект о ежегодных выплатах для школьников в 10 тысяч рублей
3:03:36 12/13/2021
Госдума отклонила законопроект о ежегодных выплатах для школьников в 10 тысяч рублей