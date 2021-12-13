Можно ли 14 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти пророка Наума?

14 декабря отмечается память Ветхозаветного пророка Наума.
Наум предсказал разрушение Ниневии. Через него Господь передал слова наказания для жителей Израиля, которые обратились к язычеству и другим злым обычаям.
При этом послание Ионы было посланием Милосердия; послание Наума - посланием Гибели. Вместе они иллюстрируют Божий способ обращения с народами: продление дня благодати, в конце концов, наказание за грехи.
Наум показывает, что, несмотря на несправедливую и беззаконную природу народа, Бог не спешит гневаться, но Он не всегда будет откладывать Свое вмешательство и наказание. Бог осудил Израиль и Иудею за их ужасающее нечестие, и теперь Ему предстояло судить ассирийцев. Ассирия достигла рассвета своего могущества, от чего ее падение многим казалось невозможным. Однако это произошло 20 лет спустя после пророчества.
По народному поверью, Наума называют покровителем знаний, ума и добропорядочности.
В древности люди верили, что обучение в этот день будет даваться легко, а знания пригодятся в дальнейшей жизни.
Поэтому на Руси именно с Наумова дня дети отправлялись учиться. В этот день служили молебны, просили благословение за ребенка, а также приглашали в гости учителей. Тогда учителями были дьяконы. Когда они приходили в дом знатной семьи, то им разыгрывали настоящий спектакль, сопровождаемый поклонами и прошением дать знаний чаду.
В этот праздник нет строгого запрета на работу. Однако существуют другие. Например, в этот день лучше не выходить из дома в темное время.