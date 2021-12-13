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В ЦГБ Бердска завезли вакцину от коронавируса «КовиВак». Теперь в городе все одобренные в России прививки

3:30:4812/13/2021
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Согласно результатам научных исследований, «КовиВак» имеет минимальный список побочных эффектов.

В В БЦГБ поступила вакцина «КовиВак». Фото: Pixabay.com

В Бердской центральной городской больнице появилась вакцина от коронавируса, которая называется «КовиВак». Теперь в пунктах вакцинации медучреждения имеются все одобренные в России вакцины. Согласно результатам научных исследований, «КовиВак» имеет минимальный список побочных эффектов. А проставлять ее могут пациенты от 18 до 60-и лет. Сейчас вакцинация населения производится по адресам: Бердская центральная городская больница, поликлиника
Адрес: ул. Пушкина, взрослое поликлиническое отделение №1, Бердская центральная городская больница
Адрес: ул. Островского, 53, каб №406, дополнительный пункт вакцинации, отделение Бердской центральной городской больницы – Ленина, 43, Отделение врачебной помощи поселка Новый по улице Новосибирская, 10.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что ВОЗ считает новый штамм коронавируса «омикрон» менее опасным, чем дельта. По информации ведомства, новая разновидность может быть менее уязвимо к вакцинации, но несет меньшую опасность для пациентов. Также известно, что большинство заразившихся переносят недуг достаточно легко. А основными симптомами такой разновидности является повышенное чувство усталости и частые головные боли. У детей могут наблюдаться сыпи на коже.

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