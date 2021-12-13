Причиной жестокого убийства пенсионера в Хабаровском крае мог стать его неприятный запах

В Хабаровском крае подруга девочек, которые убили пенсионера, рассказала, что преступление могло произойти из-за того, что убийцам не понравился запах жертвы и лай его собаки. Также она рассказала, что перед совершением убийства двух школьниц напоила какая-то женщина. Сообщается, что преступницам 14 и 16 лет. По словам девушки, одна из подозреваемых живет с братом. А ранее девушки жаловались на то, что погибший часто материл школьниц.
Также знакомые девочек сообщают, что не ожидали от них такого поступка. О девочках отзываются, как о не агрессивных и спокойных людях. Единственный минус – они часто выпивали, а одна из них ранее жаловалась на то, что ее отчим пытался ее изнасиловать.
Убийство пенсионера произошло в поселке Октябрьский. Там две девочки 14 и 16 лет ночью выбили дверь в квартиру 60-летнего пенсионера и отобрали у него порядка 10-и тыс. рублей. После чего злоумышленницы избивали хозяина квартиры на протяжении трех часов. На шум прибежала соседка, однако девочки напали и на нее. Женщине удалось убежать и вызвать полицию. В момент задержания нападавшие заявляли, что готовы отравить газом сотрудников полиции.