«Я беспокоюсь, позвони»: Родные погибших горняков и спасателей при взрыве шахты «Листвяжная» рассказали, как хоронят любимых мужей и сыновей

В Кузбассе вот уже 2 недели продолжают хоронить горняков, погибших при взрыве на шахте «Листвяжная» утром, 25 ноября. Трагедия, унесла жизнь 51 отца, сына, товарища, мужа. Ранее «Курьер.Среда» рассказывал о том, как сейчас живет столица угля после масштабной гибели горняков. Известно, что тела 35-ти погибших шахтёров опознали практически сразу, 15 - неопознанные. А 13 декабря на «Листвяжной» прекратили поисковые работы - нашли тело последнего пропавшего горняка. Первые похороны прошли 30 ноября в Белово. Кузбасс простился с 52-летним Анатолием Бедаревым - машинистом, которого родные опознали одним из первых. Дальше - почти каждый день в Белово, в Ленинск-Кузнецке, в Грамотеино, в Новокузнецке, в Кемерово и других городах Кузбасса жены хоронили своих мужей:
Сергея Фондеранцева
Александра Гуляева
Сергея Ролина
Владимиром Сидоровым
Александром Ганичевым
Александром Тявлиным
Максимом Головиным
Евгением Самчинским
Валерия Дынина
Юрия Коновалова
Константина Путия
Ильей Липиленко
Анатолием Бедаревым
Алексея Рылова
Александра Аникина
Бориса Пиялкина
И это - не полный список. На каждой церемонии прощания с горняком была и полиция, и прямой запрет съемки, а где-то журналистов и вовсе не пускали по просьбе родственников.
В беседе с «Курьер.Среда» журналист местной газеты «Беловский вестник» Олег Быков - именно ему несколько раз удалось попасть на церемонии прощания, рассказал, почему СМИ все-таки не пускают на похороны горняков.
- Три или четыре раза был на церемониях прощания. Да, стоят наряды полицейские, по просьбе родни могут вывести. В первые дни здесь был ажиотаж, тогда да, тогда можно было попасть и даже поговорить с кем-то. Но сейчас такой возможности нет, да и надо ли это, - поделился Олег Быков.
В списках погибших есть и два товарища Антона - спасатели Александр Аникин и Алексей Рылов. В беседе с «Курьер.Среда» шахтёр рассказал о том страшном дне, когда узнал, что на шахте произошел взрыв.
- Спасатели уже на связь тогда не выходили. В 5 утра я начал новости штудировать, списков тогда еще не было. Я написал: «Я беспокоюсь, позвони.» В 7 утра я поехал на работу, а потом его жена позвонила и сказала, что горе у нас. Я ее тогда попросил не торопиться, сам не верил. Сказал, что мало ли, может просто связь оборвалась, может живые,- вспоминает Антон.
Спасателей похоронили в родном поселке недалеко друг от друга в конце ноября. О гибели и жизни Александра Аникина мы расскажем чуть позже. Известно, что всех спасателей посмертно наградили «Орденами мужества».
Шли на убой и оказались в ловушкеО трагедии утра 25 ноября в небольшом посёлке Грамотеино узнала вся страна: на шахте по добыче угля «Листвяжная» произошел взрыв в вентиляции, под землей было почти 300 человек. Большую часть горняков вывели на поверхность, а 51 - оказался в ловушке. Тогда всей Россией следили за новостями и переживали за жён горняков и спасателей, которые оказались в ловушке. Тогда, в первые сутки, информации практически не было, а для журналистов лишь единожды устроили пресс-подход с губернатором Кузбасса, делится с журналистом «Курьер.Среда» Олег Быков.
- К журналистам мало выходили сотрудники МЧС. Только после полудня был пресс-подход. Тогда рассказали о об единственным выжившем. Еще тогда сказали, что поиски приостановили, - поделился Олег Быков.
Чуть позже был опубликован и список пока ещё пропавших мужей.
Шахтёры
1. Парфенов Анатолий (04.05.1979), участок ВШТ (внутришахтного транспорта), горнорабочий подземный.
2. Тимофеев Виталий (22.03.1976), участок по добыче угля №4, машинист горных выемочных машин (Новостройка).
3. Левченко Владимир (15.04.1971), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя (Колмогоры).
4. Усольцев Сергей (19.05.1968), участок по добыче угля №4, машинист подземных установок.
5. Пиялкин Борис (30.08.1966), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя (Колмогоры).
6. Спиридонов Алексей (19.03.1973), участок по добыче угля №4, горный мастер подземный.
7. Самчинский Евгений (25.06.1979), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя.
8. Небеснюк Анатолий (19.08.1977), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя.
9. Гришин Владислав (09.12.1988), участок по добыче угля №4, электрослесарь подземный (Старопестерёво).
10. Маликов Денис (22.04.1988), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя.
11. Дементьев Сергей (16.09.1973), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя (Белово).
12. Ковалев Олег (25.08.1996), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя (Колмогоры).
13. Тявлин Алексей (27.08.1985), участок по добыче угля №4, машинист горных выемочных машин (Ленинск-Кузнецкий).
14. Жалнин Евгений (03.08.1989), участок подготовительных работ №2, горный мастер подземный.
15. Головнин Максим (20.10.1994), участок подготовительных работ №2, электрослесарь подземный.
16. Донской Константин (06.03.1985), участок подготовительных работ №2, горнорабочий подземный.
17. Гуляев Александр (08.09.1971), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный.
18. Кигигечев Юрий (30.05.1980), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный.
19. Ерлин Александр (09.06.1979), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный.
20. Дынин Валерий (19.05.1985), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный.
21. Белошкурский Геннадий (27.07.1973), участок подготовительных работ №5, горный мастер подземный.
22. Мавельянов Евгений (02.11.1973), участок подготовительных работ №5, проходчик (Киселевск).
23. Чувашов Андрей (02.03.1981), участок подготовительных работ №5, проходчик.
24. Трофимов Антон (30.03.1986), участок подготовительных работ №5, проходчик (Бабанаково).
25. Петров Александр (11.07.1986), участок подготовительных работ №5, горнорабочий подземный (Белово).
26. Евсеев Вячеслав (15.02.1982), участок подготовительных работ №7, машинист горных выемочных машин.
27. Ролин Сергей (23.04.1974), участок подготовительных работ №7, машинист горных выемочных машин.
28. Митраков Андрей (24.08.1980), участок подготовительных работ №7, машинист горных выемочных машин (Грамотеино).
29. Некрасов Евгений (18.01.1982), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный (Белово).
30. Сидоров Владимир (04.10.1978), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный.
31. Боровиков Виталий (20.09.1973), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный.
32. Туманов Петр (27.05.1986), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный.
33. Суворов Вячеслав (29.11.1982), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный (Бабанаково).
34. Бараев Иван (04.02.1995), участок подготовительных работ №7, электрослесарь подземный.
35. Ганичев Александр (07.08.1993), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный.
36. Фондеранцев Сергей (14.10.1994), участок подготовительных работ №7, горнорабочий подземный (Ленинск-Кузнецкий).
37. Бедарев Анатолий (26.08.1969), участок по добыче угля №4, машинист горных выемочных машин (Белово).
38. Редько Константин (08.02.1985), КУ-42.
39. Питаев Сергей Анатольевич (05.04.1977), КУ-42.
40. Лысенко Максим (22.04.1995), КУ-У (Прокопьевск).
41. Капленко Алексей (15.06.1981), УП.
42. Коновалов Юрий Александрович (01.07.1979), ЭКО.
43. Клемин Андрей (14.09.1973), ЭКО (Кемерово).
44. Липиленко Илья (22.02.1998), ЭКО (Ленинск-Кузнецкий).
45. Путий Константин (17.07.1988), ЭКО (Ленинск-Кузнецкий).
46. Булякаев Константин (25.10.1993), Участок № 1 Монорельсовые системы.
Горноспасатели
47. Рылов Алексей (12.05.1966), командир отделения ВГСВ №3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» (Калтан).
48. Назаров Андрей (56 лет), респираторщик ВГСВ №3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» (Осинники).
49. Земцев Евгений (07.02.1977), респираторщик ВГСВ №3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» (Киселевск).
50. Носанчук Олег (06.10.1968), помощник командира отряда филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» (Новокузнецк).
51. Аникин Александр (17.01.1988), респираторщик ВГСВ №3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» (Калтан).
Журналисту «Курьер.Среда» на церемонии прощания удалось попасть лишь один раз в храм в городе Белово, но фото и видео съёмку родные погибшего Андрея Митракова попросили не вести. В беседе с «Курьер.Среда» Антон - родственник одного из погибших Александра Аникина - рассказал, почему он против освещения похорон в СМИ.
- Когда хоронили Сашу, было много народу. Хоронили его в родном посёлке, как я уже говорил. Да, говорить нужно, не донимать и не снимать. Аня - жена, тоже еле держится. Она отказывается общаться со СМИ. Понимаю многих, что они против. Это наше горе и только наше, - поделился Антон.
В ближайшее время мы расскажем основные причины трагедии на «Листвяжной» и почему после первого обрушения в 2004 году шахту не закрыли.