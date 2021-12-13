В Бердске горожане возмутились строительству часовни Успения Пресвятой Богородицы «на костях». Другие увидели в этом древние традиции

Строительство часовни на кладбище Бердска на якобы месте воинских захоронений взбудорожало бердчан.
Напомним, в редакцию «Курьер.Среда» обратился пенсионер Анатолий Макаров. Бердчанин заявил, что неподалеку от места, где осуществляется стройка, находится могила его сына-военного. Участок должен был стать продолжением для воинских захоронений, однако теперь из-за возведения одноэтажного храма, неизвестно, где похоронят остальных защитников Родины.
- Происходящее повергло меня в шок. Железная ограда под самые могилы наших героически погибших бердчан. Это же кощунство. Кто до этого додумался? Рядом через дорогу с обратной стороны сторожки есть такая же по размерам площадка, но и строили бы там. Ужасно обидно и больно! Считаю, что нужно эту тему поднять. К мэру Шестернину надо идти,- проговаривал Анатолий Павлович.
Мнения людей
Мнения людей после информации заявленной Макаровым разделились на два лагеря. Одни начали утверждать о влиянии церкви, вторые отметили, что строить на кладбищах часовни - древняя христианская традиция.
- Веру превратили в успешный бизнес, - оставили комментарий анонимно.
- Вам-то какая разница? Силком никого к вере не волокут и денег с вас не берут. Вообще-то это древняя христианская традиция - строить на кладбищах часовни. У католиков - капеллы. Часовня - это не храм, в ней литургии не проводят. Про удачность выбора места не могу сказать, хотя и считается, что чем ближе к часовне похоронен, тем на том свете легче. А уж если прямо в храме захоронение. Могилы всех царей в храме, сам видел и Ивана Грозного, и Петра I, и Екатерины II,- отметил Аноним.
- Я тоже думаю, что железный забор - это временно, на время строительства. Зато потом будет красота! Не паникуйте раньше времени!- высказалась Елена.
- Религия себя исчерпала, столбим землю, возводим недвижимость. Берём не качеством, а количеством, - изрек «Патриот».
- Церковь на костях, красавчики! Зачем вообще ещё одна церковь? У нас какая-то необходимость в ней, в те люди не помещаются?!- оставила комментарий в инстаграме Татьяна.
- Это сейчас пока стройка вы возмущены забором, грязью и прочее. Потом, когда построят и благоустроят территорию все будет хорошо. И вообще, не думаю, что покойные оскорбились соседством часовни,- подчеркнула Ольга.
Инициатива строительства данного одноэтажного храма в районе городского кладбища исходила от местной православной организации «Приход Преображенского кафедрального собора». Предполагается, что в будущей часовне можно будет совершить отпевание и поставить свечку. Редакции «Курьер.Среда» не удалось сегодня связаться с настоятелем Преображенского собора отцом Владимиром по телефону. Мы направили официальный запрос главе администрации Бердска и попросили его разъяснить ситуацию с воинскими захоронениями в городе. Ответ на обращение должен поступить в течение 7 дней, что регламентируется законом СМИ.