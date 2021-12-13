Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
13.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Очередная мощная магнитная буря начнется 16 декабря 2021-го: как метеозависимым пережить затяжной солнечный удар

5:30:2112/13/2021,София Мальцева
0

В декабре следует заранее подготовиться к резким переменам космической погоды.

Когда поток солнечного ветра, проходит мимо Земли, то он искажает дипольное поле, чтобы сжать его на дневной стороне и удлинить до длинного геомагнитного хвоста на темной стороне. Фото: Pixabay.com

Магнитные бури происходят на Земле до четырех раз в месяц. Ученые это объясняют следующим образом: область околоземного пространства, где динамика определяется внутренним геомагнитным полем, называется магнитосферой. Когда поток солнечного ветра, проходит мимо Земли, то он искажает дипольное поле, чтобы сжать его на дневной стороне и удлинить до длинного геомагнитного хвоста на темной стороне. Таким образом происходят геомагнитные бури.

Магнитные бури могут повлиять на многие сферы человеческой деятельности. Они влекут за собой нарушение связи, навигационных систем космических аппаратов и даже могут привести к разрушению энергетических систем. В тридцатых годах двадцатого века во Франции, в Ницце, было отмечено, что частота сердечных приступов и гипертонических кризов резко возрастала в дни, когда местная телефонная станция работала со сбоями, вплоть до полной ее остановки. Позже выяснилось, что причиной нарушения телефонной связи стали магнитные бури. И сегодня многие доказывают, что ощущают на себе вред колебаний магнитосферы. И чем выше эти волнения, тем хуже начинает себя чувствовать человек.

В декабре следует заранее подготовиться к резким переменам космической погоды. Поскольку в середине месяца нас ждет магнитная буря, силой в три балла, а длительностью несколько дней. Так, первый геомагнитный удар настигнет Землю 16 декабря в 19.00 по Новосибирскому времени. Закончится геомагнитное волнение в 16.00 18 декабря.

Чтобы пережить это непростое для метеопатов время, можно воспользоваться народными рецептами. Для успокоения нервной системы, можно заварить чай из настоя успокаивающих трав. Принять контрастный душ, а также погулять неспешно на свежем воздухе. Постарайтесь в этот день не употреблять алкоголь, и лучше откажитесь от алкоголя.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
здоровьемагнитные буриметеопатыкосмическая погода
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как переживаете магнитные бури?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новосибирской области введут режим QR-кодов в салонах красоты и парикмахерских
5:25:02 12/13/2021
В Новосибирской области введут режим QR-кодов в салонах красоты и парикмахерских
БердскВ Бердске горожане возмутились строительству часовни Успения Пресвятой Богородицы «на костях». Другие увидели в этом древние традиции
5:17:32 12/13/2021
В Бердске горожане возмутились строительству часовни Успения Пресвятой Богородицы «на костях». Другие увидели в этом древние традиции
В России с 1 января 2022 года начнут меняться деньги
5:07:48 12/13/2021
В России с 1 января 2022 года начнут меняться деньги
Традиции и приметы на 14 декабря: в день пророка Наума детей учат грамоте
5:00:35 12/13/2021
Традиции и приметы на 14 декабря: в день пророка Наума детей учат грамоте
В Новосибирске иномарка слетела с дамбы после столкновения с легковушкой
4:58:34 12/13/2021
В Новосибирске иномарка слетела с дамбы после столкновения с легковушкой
В Приамурье родители отказываются от детей ради бесплатных квартир сиротам от государства
4:40:38 12/13/2021
В Приамурье родители отказываются от детей ради бесплатных квартир сиротам от государства
Можно ли 14 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти пророка Наума?
4:30:21 12/13/2021
Можно ли 14 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти пророка Наума?
Причиной жестокого убийства пенсионера в Хабаровском крае мог стать его неприятный запах
4:19:33 12/13/2021
Причиной жестокого убийства пенсионера в Хабаровском крае мог стать его неприятный запах
14 декабря – день памяти пророка Наума: что предсказал святой
4:00:02 12/13/2021
14 декабря – день памяти пророка Наума: что предсказал святой
Лариса Долина обвинила в ханжестве подписчицу за замечание о голых коленках
3:56:09 12/13/2021
Лариса Долина обвинила в ханжестве подписчицу за замечание о голых коленках