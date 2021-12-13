Очередная мощная магнитная буря начнется 16 декабря 2021-го: как метеозависимым пережить затяжной солнечный удар

Магнитные бури происходят на Земле до четырех раз в месяц. Ученые это объясняют следующим образом: область околоземного пространства, где динамика определяется внутренним геомагнитным полем, называется магнитосферой. Когда поток солнечного ветра, проходит мимо Земли, то он искажает дипольное поле, чтобы сжать его на дневной стороне и удлинить до длинного геомагнитного хвоста на темной стороне. Таким образом происходят геомагнитные бури.
Магнитные бури могут повлиять на многие сферы человеческой деятельности. Они влекут за собой нарушение связи, навигационных систем космических аппаратов и даже могут привести к разрушению энергетических систем. В тридцатых годах двадцатого века во Франции, в Ницце, было отмечено, что частота сердечных приступов и гипертонических кризов резко возрастала в дни, когда местная телефонная станция работала со сбоями, вплоть до полной ее остановки. Позже выяснилось, что причиной нарушения телефонной связи стали магнитные бури. И сегодня многие доказывают, что ощущают на себе вред колебаний магнитосферы. И чем выше эти волнения, тем хуже начинает себя чувствовать человек.
В декабре следует заранее подготовиться к резким переменам космической погоды. Поскольку в середине месяца нас ждет магнитная буря, силой в три балла, а длительностью несколько дней. Так, первый геомагнитный удар настигнет Землю 16 декабря в 19.00 по Новосибирскому времени. Закончится геомагнитное волнение в 16.00 18 декабря.
Чтобы пережить это непростое для метеопатов время, можно воспользоваться народными рецептами. Для успокоения нервной системы, можно заварить чай из настоя успокаивающих трав. Принять контрастный душ, а также погулять неспешно на свежем воздухе. Постарайтесь в этот день не употреблять алкоголь, и лучше откажитесь от алкоголя.