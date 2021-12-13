Смерти от сосулек и снега на крышах домов Бердска больше всего боятся жители Бердска

Вот уже два месяца в мэрии Бердска работает новый отдел - административно-технический. Как рассказал его директор Павел Дятлов, с 14 октября в Бердске прекратила существование административно-техническая инспекция. Новый орган претерпел изменения: тот же состав сотрудников продолжил работу в прежнем составе, но с новым названием. Пост директора вновь занял Павел Дятлов.
Сегодня, 13 декабря, он рассказал, что специалисты отдела рассмотрели 86 заявлений и обращений бердчан по теме благоустройства. Так, горожан волнует очистка территорий от снега, наледи, а также нависающие с крыш сосульки и глыбы снега.
- Встречались вопросы правомочности установки ограждающих устройств и складирование материалов и предметов на территории. Вопросы связанные с безопасностью, уборки площадок под складирование ТКО. Все заявления разрешались своевременно и в установленные законодательством сроки, - уточнил Дятлов.
Также директор отдела отметил, что в городе состоялись рейды по осмотру территорий домов и мест массового скопления людей. Сотрудником отдела пришлось выписать 40 уведомлений управляющим компаниям, которые оперативно устранили недочеты.
Проводились и мероприятия по коронавирусным ограничениям. В частности, специалисты отдела проверяли соблюдение масочного режима в автобусах, на остановках и в торговых центрах Бердска.
- Проведено 8 таких мероприятий, в рамках которого было осмотрено более 120 автобусов. Осмотрено и проверено порядка 40 различных торговых объектов, в том числе с сотрудниками полиции. Специалист провели более 200 профилактических бесед с сотрудниками общепита. Стоит отметить, что все сотрудники кафе и ресторанов знают, как проверять QR-коды у посетителей, - уточнил Дятлов.