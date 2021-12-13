В Новосибирской области введут режим QR-кодов в салонах красоты и парикмахерских с 20 декабря 2021 года

В Новосибирской области планируют ввести режим QR-кодов на посещение салонов красоты и парикмахерских. Такое заявление во время совещания в правительстве региона 13 декабря сделал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.Эксперт заявил, что жителям региона стоит приготовиться к продлению режима повышенной готовности из-за условий пандемии коронавируса. Также сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 будут требовать в SPA-салонах и массажных кабинетах. За прошедшие семь дней в регионе было обнаружено 2738 случаев заражения коронавирусом.
– За прошедший месяц не наблюдается значительных снижений по заражаемости, что говорит о том, что нужно что-то делать. Ситуация действительно напряженная и сложная, – заявил главный санитарный врач Александр Щербатов.
Также Щербатов сообщил, что направил на имя губернатора региона Андрея Травникова соответствующее письмо. Такие предложения будут рассмотрены на заседании оперативного штаба. Сейчас в Новосибирской области требуют предъявить QR-код при посещении театров, кинотеатров, фитнес-центров, стадионов, а также при входе на фуд-корты. Также проверяющий орган может вас пропустить в такое заведение при наличии медотвода или сертификата о перенесенном заболевании.