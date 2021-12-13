Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
13.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирской области введут режим QR-кодов в салонах красоты и парикмахерских с 20 декабря 2021 года

5:25:0212/13/2021
0

Также проверяющий орган может вас пропустить в такое заведение при наличии медотвода или сертификата о перенесенном заболевании.

В Новосибирской области введут QR-коды в салонах красоты и парикмахерских. Фото: Pixabay.com

В Новосибирской области планируют ввести режим QR-кодов на посещение салонов красоты и парикмахерских. Такое заявление во время совещания в правительстве региона 13 декабря сделал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.Эксперт заявил, что жителям региона стоит приготовиться к продлению режима повышенной готовности из-за условий пандемии коронавируса. Также сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 будут требовать в SPA-салонах и массажных кабинетах. За прошедшие семь дней в регионе было обнаружено 2738 случаев заражения коронавирусом.

– За прошедший месяц не наблюдается значительных снижений по заражаемости, что говорит о том, что нужно что-то делать. Ситуация действительно напряженная и сложная, – заявил главный санитарный врач Александр Щербатов.

Также Щербатов сообщил, что направил на имя губернатора региона Андрея Травникова соответствующее письмо. Такие предложения будут рассмотрены на заседании оперативного штаба. Сейчас в Новосибирской области требуют предъявить QR-код при посещении театров, кинотеатров, фитнес-центров, стадионов, а также при входе на фуд-корты. Также проверяющий орган может вас пропустить в такое заведение при наличии медотвода или сертификата о перенесенном заболевании.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
QR кодкоронавирусКовид
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы за или против такого нововведения?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Запрет алкоголя на Новый год в России: С какого числа будет запрещено продавать алкоголь на 31 декабря 2021 и январь 2022 года
5:39:25 12/13/2021
Запрет алкоголя на Новый год в России: С какого числа будет запрещено продавать алкоголь на 31 декабря 2021 и январь 2022 года
Очередная мощная магнитная буря начнется 16 декабря 2021-го: как метеозависимым пережить затяжной солнечный удар
5:30:21 12/13/2021
Очередная мощная магнитная буря начнется 16 декабря 2021-го: как метеозависимым пережить затяжной солнечный удар
В Новосибирской области введут режим QR-кодов в салонах красоты и парикмахерских
5:25:02 12/13/2021
В Новосибирской области введут режим QR-кодов в салонах красоты и парикмахерских
БердскВ Бердске горожане возмутились строительству часовни Успения Пресвятой Богородицы «на костях». Другие увидели в этом древние традиции
5:17:32 12/13/2021
В Бердске горожане возмутились строительству часовни Успения Пресвятой Богородицы «на костях». Другие увидели в этом древние традиции
В России с 1 января 2022 года начнут меняться деньги
5:07:48 12/13/2021
В России с 1 января 2022 года начнут меняться деньги
Традиции и приметы на 14 декабря: в день пророка Наума детей учат грамоте
5:00:35 12/13/2021
Традиции и приметы на 14 декабря: в день пророка Наума детей учат грамоте
В Новосибирске иномарка слетела с дамбы после столкновения с легковушкой
4:58:34 12/13/2021
В Новосибирске иномарка слетела с дамбы после столкновения с легковушкой
В Приамурье родители отказываются от детей ради бесплатных квартир сиротам от государства
4:40:38 12/13/2021
В Приамурье родители отказываются от детей ради бесплатных квартир сиротам от государства
Можно ли 14 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти пророка Наума?
4:30:21 12/13/2021
Можно ли 14 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти пророка Наума?
Причиной жестокого убийства пенсионера в Хабаровском крае мог стать его неприятный запах
4:19:33 12/13/2021
Причиной жестокого убийства пенсионера в Хабаровском крае мог стать его неприятный запах