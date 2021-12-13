Как спасти Бердск от мусорной свалки после отказа вычеркнуть место у кладбища из терсхемы обращения с отходами Новосибирской области, назвал эколог

«Еще сталинские соколы летали»: Позором назвала искажение истории Бердска депутатами «Единой России» ради мусорной свалки горожанка, чей муж всю жизнь служил на аэродромеВласть Новосибирской области отказалась вычеркивать новую мусорную свалку около кладбища и аэродрома Бердска из терсхемы обращения с отходамиЕщё 267 новости
В Новосибирской области 10 декабря завершилось общественное обсуждение корректировки территориальной схемы обращения с отходами. В течение месяца в региональное министерство ЖКХ и энергетики поступило 84 замечания и предложения. Их подали администрации районов, предприятия, обслуживающие мусорные полигоны, областной департамент по тарифам, Минпромторг РФ, перевозчики мусора, общественные организации, партии, граждане. Свое предложение направил и Совет депутатов Бердска.
Из общего перечня предложений минЖКХ учел только 23. Отказано в удовлетворении и бердскому горсовету. «Курьер.Среда» сообщал, что 11 депутатов Бердска подписали обращение в региональное правительство, составленное Еленой Беловой, с «убедительной просьбой» исключить из терсхемы обращения с отходами земельный участок в Искитимском районе у поселка Маяк, что на границе с Бердском. Причиной того, что предложение бердчан не учтено, чиновники назвали прохождение экологической экспертизы.
«Отсутствуют основания для исключения объекта из проекта территориальной схемы, так как в настоящее время документация по данному объекту направлена в Росприроднадзор РФ для проведения экологической экспертизы», - аргументировали отказ в минЖКХ.
Можно предположить, что других оснований для исключения будущей свалки из терсхемы нет. Противникам полигона остается только надеяться на то, что эксперты учтут соседство участка с дачными обществами, где круглый год живут люди, с истоком речки Раздельной, которая впадает в Обское море в районе бердского водозабора, с городским кладбищем и аэродромом.
Аэродром или фикцияДокументы на госэкспертизу еще летом 2021 года направила компания «Полигон», которая собирается строить новую мусорную свалку на земле, находящейся в частной собственности у крупного бердского бизнесмена Виктора Голубева. Ее результаты станут известны в первом квартале 2022 года. Но уже сейчас активно обсуждается тема отсутствия в Бердске аэродрома, который у противников полигона остается последней надеждой. Согласно Воздушному кодексу РФ, такие объекты, как мусорная свалка, запрещено размещать в 15-километровой зоне аэродрома из-за опасного скопления птиц, которые делают полеты небезопасными.
Но вдруг появилась идея, что никогда не было и нет на бердской земле никакого аэродрома, а место, где стояли в том числе военные вертолеты, именуется площадкой. Новосибирский учебный авиационный центр ДОСААФ, который в том числе пользуется аэродромом, просит обозначить санитарную зону вокруг взлетного поля. Минпромторг РФ называет территорию аэродромом совместного базирования и экспериментальной площадкой. Минобороны поддерживает позицию противников свалки, ссылаясь на тот же Воздушный кодекс, и назначило нового авиационного начальника. Теперь им стал директор «СибНИА им. Чаплыгина» Владимир Барсук. Кстати, он родился и учился в Бердске, первые прыжки с парашютом делал на бердском аэродроме, будучи курсантом НУАЦ.
Напомним, что Барсук осенью 2021-го отозвал выданное в 2020 году ООО «Полигон» согласование на размещение свалки. Его ввели в заблуждение, предоставив документы на сооружение закрытого мусороперерабатывающего предприятия. А в итоге сделают обычное отхожее место под открытым небом. Напомним, что по информации из проекта терсхемы мусорная свалка у Маяка должна появиться в 2023 году за 430 млн рублей частных инвестиций.
Правительством не предусмотреноМежду тем, при обсуждении терсхемы компания «ЭкоТранс-Н» внесла предложение добавить пункт об аэродромах.
- Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в ГРОРО, - необходимо добавить ограничения, связанные с действиями Воздушного кодекса РФ, в части размещения их в границах приаэродромной территории, - говорится в предложении предприятия, занимающегося вывозом мусора в Новосибирской области.
Но это замечание разработчики терсхемы тоже не учли. Обоснование: «Не предусмотрено постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 №1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем».
Так значит, пробел существует в федеральном документе. Или все-таки Воздушный кодекс, имеющий силу закона, главнее? Экологи же утверждают, что неучтенные в проекте терсхемы обращения с отходами предложения жителей Бердска не являются однозначным показателем победы сторонников мусорной свалки под носом у Бердска. Противоборство продолжается, и должно оно выходить на уровень Минприроды и Росприроднадзора. И аэродром «Бердск-Центральный», несмотря ни какие инсинуации, остается «мощным аргументом» против строительства нового полигона.
Разработчики "накосячили"- Оформленной санитарной зоны у аэродрома действительно нет, потому что военные этого в свое время не сделали. А сейчас этим занимается СибНИА. Тем не менее аэродром в Бердске есть, и эту информацию надо отправить в Минприроды, где проводится экспертиза. Там ее приложат к «материалам дела», а когда будет проводиться строительная экспертиза, это должно всплыть. И по этому признаку не дадут разрешение на строительство. Это самый простой путь, - рассказал «Курьер.Среда» 13 декабря известный новосибирский эколог, отметив, что руки опускать рано.
Вторым контрагументом против свалки он называет несоответствие заявленной мощности будущего полигона реальному объему мусора, который туда будут свозить. Согласно терсхеме, на полигон «Маяк» собирать отходы хотят из Бердска, Искитимского района и Академгородка.
- Если суммировать весь мусор, который образуется на этих территориях, то получается порядка 160 тыс. тонн в год. Кроме «Маяка» планируют открыть полигон у села Завьялово — на 5 тыс. тонн. А тот, что на границе с Бердском рассчитан на 40 тыс. тонн — так заявлено в проекте. Куда будут сваливать остальной мусор? Региональный минЖКХ должен четко ответить на этот вопрос — куда девать оставшиеся 115 тыс. тонн отходов, - подчеркнул эколог.
По его мнению, этот же вопрос следует задать и Минприроды. Он полагает, что разработчики терсхемы обращения с отходами «накосячили», пытаясь затолкать огромные объемы мусора на небольшой участок земли, непригодный для этого в связи в том числе с близостью бердского аэродрома.