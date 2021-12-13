В Санкт-Петербурге произошел страшный пожар на складе вещевого рынка

В Санкт-Петербурге произошло возгорание одного из складов вещевого рынка. Инцидент произошел во Фрунзенском районе города. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники пожарной охраны. Известно, что площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв/м. Такое сообщение появилось в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Информации о пострадавших пока нет. Известно, что огонь тушат сразу 62 человека. По словам представителей ведомства, возгорание может перейти на соседние ангары.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Кемеровской области на шахте «Листвяжная» горноспасатели обнаружили тело последнего погибшего шахтера во время взрыва, который произошел 25 ноября. Тогда под землей находились 285 горняков. Общее число пострадавших в результате трагедии составило 51 человек: пять спасателей и 46 сотрудников шахты.