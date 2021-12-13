Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
13.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Санкт-Петербурге произошел страшный пожар на складе вещевого рынка

5:55:3512/13/2021
0

Известно, что площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв/м. Такое сообщение появилось в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В Санкт-Петербурге 62 сотрудника пожарной охраны тушат возгорание площадью 1,2 тыс. кв/м. Фото: Pixabay.com

В Санкт-Петербурге произошло возгорание одного из складов вещевого рынка. Инцидент произошел во Фрунзенском районе города. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники пожарной охраны. Известно, что площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв/м. Такое сообщение появилось в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Информации о пострадавших пока нет. Известно, что огонь тушат сразу 62 человека. По словам представителей ведомства, возгорание может перейти на соседние ангары.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Кемеровской области на шахте «Листвяжная» горноспасатели обнаружили тело последнего погибшего шахтера во время взрыва, который произошел 25 ноября. Тогда под землей находились 285 горняков. Общее число пострадавших в результате трагедии составило 51 человек: пять спасателей и 46 сотрудников шахты.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
огоньвозгораниепожар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Возгорания можно было избежать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСмерти от сосулек и снега на крышах домов Бердска больше всего боятся жители Бердска
5:50:49 12/13/2021
Смерти от сосулек и снега на крышах домов Бердска больше всего боятся жители Бердска
БердскКак спасти Бердск от мусорной свалки после отказа вычеркнуть место у кладбища из терсхемы обращения с отходами Новосибирской области, назвал эколог
5:43:23 12/13/2021
Как спасти Бердск от мусорной свалки после отказа вычеркнуть место у кладбища из терсхемы обращения с отходами Новосибирской области, назвал эколог
Создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пережил инсульт в лондонской тюрьме
5:42:28 12/13/2021
Создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пережил инсульт в лондонской тюрьме
Запрет алкоголя на Новый год в России: С какого числа будет запрещено продавать алкоголь на 31 декабря 2021 и январь 2022 года
5:39:25 12/13/2021
Запрет алкоголя на Новый год в России: С какого числа будет запрещено продавать алкоголь на 31 декабря 2021 и январь 2022 года
Очередная мощная магнитная буря начнется 16 декабря 2021-го: как метеозависимым пережить затяжной солнечный удар
5:30:21 12/13/2021
Очередная мощная магнитная буря начнется 16 декабря 2021-го: как метеозависимым пережить затяжной солнечный удар
В Новосибирской области введут режим QR-кодов в салонах красоты и парикмахерских с 20 декабря 2021 года
5:25:02 12/13/2021
В Новосибирской области введут режим QR-кодов в салонах красоты и парикмахерских с 20 декабря 2021 года
БердскВ Бердске горожане возмутились строительству часовни Успения Пресвятой Богородицы «на костях». Другие увидели в этом древние традиции
5:17:32 12/13/2021
В Бердске горожане возмутились строительству часовни Успения Пресвятой Богородицы «на костях». Другие увидели в этом древние традиции
Традиции и приметы на 14 декабря: в день пророка Наума детей учат грамоте
5:00:35 12/13/2021
Традиции и приметы на 14 декабря: в день пророка Наума детей учат грамоте
В Новосибирске иномарка слетела с дамбы после столкновения с легковушкой
4:58:34 12/13/2021
В Новосибирске иномарка слетела с дамбы после столкновения с легковушкой
В Приамурье родители отказываются от детей ради бесплатных квартир сиротам от государства
4:40:38 12/13/2021
В Приамурье родители отказываются от детей ради бесплатных квартир сиротам от государства