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Куда в Новосибирске пустят только с QR-кодом о вакцинации против коронавируса. Обновленный список мест с 20 декабря 2021 года

7:38:5112/13/2021
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Все сводится к тому, что сибиряки должны поставить добровольную прививку от нового вируса. Пару месяцев назад жители региона столкнулись с тем, что не смогут пообедать или поужинать в кафе и ресторане без QR-кода о вакцинации против коронавируса, а с 20 декабря без него не попасть в иные жизненнонообходимые места.

В регионе вводят новые ограничения из-за коронавируса. Фото: Pixbay.com
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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Ограничения из-за коронавируса каждый месяц усугубляются в Новосибирской области. Все сводится к тому, что сибиряки должны поставить добровольную прививку от нового вируса. Пару месяцев назад жители региона столкнулись с тем, что не смогут пообедать или поужинать в кафе и ресторане без QR-кода о вакцинации против коронавируса, а с 20 декабря без него не попасть в иные жизненнонообходимые места.

"Курьер.Среда" рассказывает, где необходимо предоставить QR-код о вакцинации или о том, что человек переболел коронавирусом не более полугода назад. Стоит отметить, что проверка QR-кода возможна тогда, когда зрителей либо посетителей более 100 человек:

1. Косметические, массажные и SPA-салоны.
2. Парикмахерская.
3. Детские аттракционы и детские развлекательные центры.
4. Салоны красоты.
5. Кафе и рестораны.
6. Театры, кинотеатры, концертные организации, фестивали.
7. При проведении официальных торжественных мероприятий по решению органов государственной власти, органов местного самоуправления Новосибирской области.
8. При проведении на территории области официальных всероссийских и межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий, а также чемпионатов, первенств и кубков Новосибирской области и муниципальных образований Новосибирской области по соответствующим видам спорта.
9. Фитнес-центры.
10. Авквапарки.

Кроме того, продлевается режим повышенной готовности. Также в правительстве Новосибирской области решили приостановить работу детских развлекательных услуг, в том числе, в детских игровых комнат и развлекательных центров на время новогодних каникул.

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