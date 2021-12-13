Минобороны разрешит Бердску перенести памятник погибшим в Чечне десантникам Бердской бригады спецназа ГРУ

Инициатива переноса памятника погибшим в первую чеченскую войну с территории бывшей Бердской бригады специального назначения ГРУ принадлежит подполковнику запаса Анатолию Золотухину. Он военный летчик и не служил в 67-й бригаде. Его вертолетный полк базировался рядом, пока его не перевели в Обь следом за расформированием прославленной бригады спецназа. Но Золотухин всей душой болеет за память о погибших солдатах и офицерах. Кроме того, он возглавляет бердский союз воинов-афганцев.
- Я поднял этот вопрос. Мы вынесли его на объединенный совет (ветеранских организаций Бердска — прим. ред.), которые поддержал эту идею — перенести памятник из части. Сначала я встретился с главой города и отцом Владимиром (настоятель Преображенского храма — прим. ред.). Я поинтересовался у них, как они смотрят на перенос памятника. Ведь идет разрушение. Глава предложил место — парк Победы. У него было предложение создать композицию со стоящей там БМП, - рассказал «Курьер.Среда» Анатолий Золотухин.
По его словам, чтобы спасти памятник погибшим спецназовцам, который сейчас разрушается, поскольку доступ на территорию бывшей войсковой части запрещен, его следует поставить на баланс муниципалитета.
- Он будет находиться под надзором музея и всего города. На его содержание будут тогда выделять средства. А то памятник строился хапспособом — как раньше в армии было: решили, сбросились и поставили - и сейчас стоит брошенный. Это неправильно. Парни погибли, выполняя приказ, а сейчас их задвинули, оставили в стороне, никто их не видит и не знает, - подчеркнул Золотухин.
Была идея поставить памятник «чеченцам» на территории военного городка. Но там для него нет подходящего места. По мнению подполковника, лучшее место в каком-нибудь сквере, которого нет в военном городке Бердска. Поэтому остановились на парке Победы. Тем более, что планируется его реставрация.
- Оргкомитет решил внести в план реставрации парка Победы перенос памятника погибшим в чеченской войне с территории бригады спецназа. Я считаю, это очень здорово, - отметил Анатолий Золотухин.
Для соблюдения формальностей придется обращаться в оборонное ведомство, подчеркнул он:
- Сейчас готовим официальный запрос в Министерство обороны — стоит ли памятник у них на балансе. По нашей информации, не числится у них. Но лучше подстраховаться. Получим запрос и можно будет памятник переносить.
Золотухин отметил, что идею переноса обсуждали и с самими участниками чеченских войн, и с матерями и вдовами погибших спенцазовцев. И нашли поддержку. Уже создано несколько эскизов будущего комплекса, посвященного погибшим в Чечне.
- Есть красивые и дорогие. Мы выбрали простой, но правильный вариант. Работаем над этим. Родственники погибших только «за» перенос: и памятник будет под надзором, и горожане узнают об этой вехе истории, - пояснил Золотухин.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", перенести памятник хочет и председатель бердского союза ветеранов чеченских войн Александр Левчик, отдавший бригаде почти всю свою жизнь.
Памятник в Бердской бригаде спецназа открыли 2 декабря 1996 года после гибели первых бойцов. Комбригом тогда был полковник Леонид Поляков. Сейчас к пилону с фамилиями погибших десантников не пройти — территория бывшей войсковой части 64655 закрыта.
На плите из красного гранита высечены надпись «Вечная память и слава нашим боевым товарищам» и имена 14 погибших в первую чеченскую войну. С двух сторон от плиты на постаментах установлены бюсты Героям России капитану Игорю Лелюху и лейтенанту Дмитрию Ерофееву. Они руководили группой десантников, которые погибли первыми в ночь на 1 января 1995 года при штурме Грозного.
Имена погибших высеченны на памятнике
Капитан Лелюх И.В.
Прапорщик Загороднев А.Н.
Прапорщик Проняев С.Г.
Капитан Саламов Р.Ш.
Рядовой Кагарманов С.Ф.
Рядовой Давлятов Р.А.
Ст. прапорщик Саморуков Б.Ф.
Лейтенант Ерофеев Д.В.
Прапорщик Загорский А.В.
Мл.сержант Казаков В.Н.
Лейтенант Черненко В.В.
Лейтенант Марьин А.А.
Рядовой Ведяпин С.Г.
Лейтенант Мельников А.С.
Всего с 1994 по 1996 год 1018 бердских спецназовцев участвовали в боевых действиях на территории Чечни. В первую чеченскую войну погибли 14. Во вторую — 37.