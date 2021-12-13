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В Швейцарии одобрили вакцинацию детей от 5 до 11 лет от коронавируса

8:01:3912/13/2021
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В стране продолжается пятая волна коронавируса. Там используются только две вакцины: Comirnaty и Moderna .

Швейцария одобрила вакцинацию для детей от 5 до 11 лет. Фото: Pixabay.com

Швейцарское агентство по лекарствам Swissmedic одобрило вакцинацю от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Такое решение было принято в пятницу 10 декабря. Известно, что детям будут ставить препарат Comirnaty компании Pfizer-Biontech. Ее вводят дважды дозами по 10 микрограммов с интервалом в три недели. Представители такой идеи заявили, исследования показывают, что вакцинация полностью убивает риск заражения различными недугами после перенесенного COVId-19 у детей в таком возрасте.

– Побочных эффектов почти нет, они возникаю реже, чем у взрослых или подростков. Если и случались подобные явления, они проявлялись в виде боли на месте инъекции или же головную боль, боли в конечностях или лихорадку, сообщили в ведомстве.

До такого решения в стране вакцинировали только детей старше 12 лет. А сейчас в стране происходит пятая волна коронавируса, которая имеет очень большое влияние на граждан. В Швейцарии одобрены только вакцины: Comirnaty и Moderna. В Европе вакцинация для детей в таком возрасте разрешена также и в Португалии, Италии, Греции и Испании. А за ее пределами в Канаде, США, Израиле и Чили.

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