Сиротки из Новосибирска получили ключи от новеньких квартир в Бердске

В Новосибирском районе семь выпускников детских домов получили ключи от новых квартир. Такая информация появилась на официальном сайте администрации региона. Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова заявила, что в текущем году бюджет на такие цели был увеличен на 800 млн рублей и составил 1,3 млрд рублей. А всего в 2021 году планируется обеспечить жильем 700 сирот.
– Ключи вручили 7 сиротам, они получили квартиры в городе Бердске. Всего в Новосибирском районе в этом году новоселами стали 16 ребят, – говорится на сайте ведомства.
Также известно, что в регионе сейчас находятся 2500 сирот, которые нуждаются в жилых помещениях. А дети, которым не удастся вручить квартиры в этом году, имеют право воспользоваться компенсацией арендной платы за снимаемое жилье за счет областного бюджета. Такие выплаты осуществляются до момента получения квартиры, их размер составляет от 5 до 15 тыс. рублей.