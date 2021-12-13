Силовики не пускали врачей к серпуховскому подрывнику с оторванной ногой из-за риска второго взрыва

В Серпухове скончался 18-летний Владислав Стружников, который привел в действие СВУ в одном из местных женских монастырей. Причиной гибели стали ранения, которые он получили в результате нападения на учреждение. Известно, что сотрудники полиции не допускали к нему врачей, потому что при нем могли находиться взрывные устройства, которые бы могли нести угрозу для жизней медиков.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Серпухове случился взрыв в женском монастыре. Известно, что его устроил из бывших учеников: экс-воспитанник церковно-приходской школы. Он пришел в православную гимназию во имя преподобного Варлама Серпуховского во время утренней молитвы и сидел на ступенях. Однако после прогремел взрыв. В результате задымления пострадали несколько человек. Подрывнику оторвало ногу. Причиной такого преступления стала ненависть совершеннолетнего к преподавателям и монахиням. Известно, что над ним издевались в учреждении, когда он являлся учеником.