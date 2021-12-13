Штамм коронавируса «омикрон» более тяжелый, чем «дельта» - новые исследования ВОЗ

Вариант коронавируса омикрон более трансмиссивный, чем штамм дельта. К таким выводам пришла ВОЗ и отметила, что этот штамм снижает эффективность вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы.
Стоит отметить, что именно штамм коронавируса дельта перезаражал большое количество людей в мире. Его, напомним, впервые выявили в Индии. Новый штамм омикрон, который появился в Южной Африке и имеет большое количество мутаций, спровоцировал жесткие ограничения на поездки в южноафриканские страны и вновь ввести внутренние ограничения, чтобы замедлить его распространение.
ВОЗ заявила, что омикрон распространился в 63 странах. Так, в России выявили 16 пациентов с новым штаммом. Более быстрая передача была отмечена в Южной Африке, где дельта менее распространена, и в Великобритании, где дельта является доминирующим штаммом.
Ранние данные свидетельствуют о том, что омикрон вызывает «снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи».
- Учитывая текущие доступные данные, вполне вероятно, что омикрон опередит вариант днлдьта, где происходит передача в сообществе, - сказали в ВОЗ.
Омикронные инфекции до сих пор вызывали «легкую» болезнь или бессимптомные случаи, но ВОЗ заявила, что данных недостаточно для установления клинической тяжести варианта.