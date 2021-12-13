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«Я не хочу их оставлять»: В Бердске 30-летняя Ксения Черникова ищет слепых друзей, чтобы вернуть их к жизни

10:01:0212/13/2021,Алина Бурова
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Как проговорила девушка, после просмотра передачи в ее сердце появились чувства жалости к слабовидящим людям. "У нас же есть все, а мы этого не ценим. Почему я, как обычный гражданин, не могу встретиться  с таким человеком и просто прогуляться в ним  по городу?", - недоуменно произнесла Ксения.

Ксения признается, что помощь оказывает незрячим людям от чистого сердца и без каких-либо злых намерений. Фото: https://vk.com/id170504166

В Бердске 30-летняя Ксения Черникова решила начать оказывать моральную помощь незрячим и слабовидящим людям.

Как рассказала Ксения «Курьер.Среда», желание помогать людям лишенным полноценного зрения, у нее возникло после просмотра телевизионного проекта, участницы которого учились проявлению доброты.

- Я посмотрела, и мне так жалко стало. Душа начала разрываться и сердце дернуло. У нас же есть все, а мы этого не ценим. Почему я, как обычный гражданин, не могу встретиться  со слабовидящим человеком и просто прогуляться в ним по городу? Неважно - парень это или девушка. Просто съездить куда-то, сходить в кафе или чем-то другим помочь. Не материально, а просто общением. Почему я не могу? - рассказала об идее оказания помощи бердчанка 13 декабря.

Девушка обратилась с постом обращения к слабовидящим людям через социальные сети. Ксения рассчитывала на то, что знакомые незрячих людей расскажут ей о тех, кому нужна поддержка, но сообщений по этому поводу ей практически не поступали. Зато нашлись те, кто начал данное дело осуждать, в числе которых оказались и друзья.

- Мне писала одна женщина. Она дала контакты фонда. Я позвонила, но номер был недоступен. Друзьям, которые меня порицали я сказала, что, наверное, они какие-то тогда меркантильные, либо черствые,- произнесла волонтер.

Как проговорила Ксения, позыв к оказанию помощи далеко не связан с незрячими родственниками. У Ксении уже есть опыт оказания добровольной помощи людям. Она некоторое время общалась с подругой, которая является инвалидом. Ксения всячески поддерживала разговор и не давала своей приятельнице повода для грусти, однако потом пути подруг разошлись и Черникова переехала в Бердск.

- Мы хорошо проводили время. Да и меня мама всегда воспитывала так, что никогда нельзя людей за что-то осуждать. Если человек не такой как ты, просто цени, что ты здорова. Те люди, которые не совсем такие, им нужно помогать, а не обсуждать, - отметила горожанка.

Как проговорила Ксения, она уверена, что в этом городе есть люди, нуждающиеся в поддержке.

- Не знаю, как это внешне звучит, но я просто это внутренне понимаю для себя. Я не хочу их бросать. Какое-то свое личное время могу уделить. Я так понимаю, если у меня найдется такой друг или подруга, мы же обговорим, когда у кого будет свободное время. Помогать хочу отнюдь не один раз,- подчеркнула девушка.

Если у вас есть слабовидящие незрячие знакомые, которые нуждаются в моральной поддержке и общении, то вы можете обратиться к Ксении по телефонам: 89529019802 и 89963781138. Психологического образования у жительницы Бердска нет, но есть огромное доброе сердце. Сейчас Ксения работает в торговой сети и понемногу начинает готовиться со своим мужем и 7-летней дочерью к Новому году.

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