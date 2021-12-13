18-летний Владислав Струженков, который активировал бомбу в монастыре Серпухове, пытался после взрыва отползти в подвал с оторванной ногой

Страшное ЧП произошло сегодня утром, 13 декабря, в Подмосковном Серпухове. Там произошел взрыв в женском монастыре, который устроил бывший воспитанник православной гимназии Владислав Струженков. Как стало известно, 18-летний парень пришел в гимназию в тот момент, когда шла утренняя молитва. С собой у него были СВУ, мачете и несколько сумок. По некоторым данным, бомба взорвалась случайно как раз в тот момент, когда рядом почти никого не было. В результате в здании выбило дверь, а Струженков и ещё один человек получили ранения.
Сейчас нападавший находится без сознания – ему оторвало ногу. После взрыва Струженков попытался уползти в подвал. На месте работают кинологи – есть информация, что подрывник мог установить еще одно взрывное устройство.