18-летний подрывник женского монастыря в Серпухове Владислав Струженков выжил после взрыва

В Серпухове 18-летний подрывник, который совершил нападение на один из местных женских монастырей, выжил. Сообщается, что молодой человек сейчас госпитализирован в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. В результате взрыва парню оторвало ногу. После случившейся трагедии сотрудники полиции не подпускали к нему врачей, потому что существовал риск очередного взрыва, однако после при нем не нашли взрывных устройств.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Серпухове 18-летний парень пришел православную гимназию во имя преподобного Варлама Серпуховского во время утренней молитвы и сидел на ступенях. После чего прогремел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек, в том числе 15-летний подросток, который опоздал на молитву. Сообщается, что совершеннолетний являлся экс-воспитанником церковно-приходской школы. Он закончил учреждение в прошлом году, а причиной нападения могла стать ненависть к преподавателям.