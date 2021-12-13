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18-летний подрывник женского монастыря в Серпухове Владислав Струженков выжил после взрыва

9:11:0412/13/2021
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Сейчас его госпитализировали врачи. Он находится в тяжелом состоянии. Изначально полицейские не подпускали к нему медиков из-за угрозы повторного взрыва.

За жизнь парня борются врачи. Фото: Pixabay.com

В Серпухове 18-летний подрывник, который совершил нападение на один из местных женских монастырей, выжил. Сообщается, что молодой человек сейчас госпитализирован в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. В результате взрыва парню оторвало ногу. После случившейся трагедии сотрудники полиции не подпускали к нему врачей, потому что существовал риск очередного взрыва, однако после при нем не нашли взрывных устройств.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Серпухове 18-летний парень пришел православную гимназию во имя преподобного Варлама Серпуховского во время утренней молитвы и сидел на ступенях. После чего прогремел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек, в том числе 15-летний подросток, который опоздал на молитву. Сообщается, что совершеннолетний являлся экс-воспитанником церковно-приходской школы. Он закончил учреждение в прошлом году, а причиной нападения могла стать ненависть к преподавателям.

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преступниквыжилнападавший
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