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18-летний подрывник из Серпухова Владислав Струженков страдал онкологией

9:39:4412/13/2021
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Молодому человеку удалили щитовидную железу. Также он имел проблемы и с ментальным здоровьем, его посещали суицидальные мысли, а родители даже возили ребенка на прием к столичному психологу.

Серпуховский подрывник болел раком. Фото: Telegram-канал SHOT.

У 18-летнего Владислава Струженкова был рак. Ему удалили щитовидную железу. Такой диагноз подрывнику поставили еще в 2015 году. Кроме того, у преступника были и проблемы с психикой. По предварительной информации, парня множества раз посещали суицидальные мысли, но он не состоял на учете у психиатра. Родственники парня даже возили его к психологу в Москву. А с 2020 года Струженков начал принимать антидепрессанты. Также сообщается, что 4 октября подрывник приехал в местное отделение военкомата, где ему сообщили, что он не годен для службы в армии по состоянию здоровья.

Также сообщается, что в православную гимназию мальчика перевели из-за издевательств со стороны одноклассников в предыдущем учебном заведении. Он стал выпускником учреждения в прошлом году. Как пишет Telegram-канал SHOT, молодой человек увлекался английским языком и финансовой грамотностью. А проживал он с мамой и отчимом, однако не мало времени проводил и с отцом. Его папа увлекается стрельбой.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что число жертв, пострадавших при взрыве в одном из женских монастырей Серпухова возросло до 12 человек. Известно, что один из них – 15-летний подросток, который опоздал на утреннюю молитву и оказался ближе всех к подрывнику, был госпитализирован сотрудники скорой помощи. Он находится в тяжелом состоянии. Сейчас все школьники находится в безопасности. С ними работают психологи, врачи и полицейские.

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бомбаВзрыв.подрывник
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