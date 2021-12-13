18-летнему подрывнику Владиславу Струженкову в Серпухове оторвало обе ноги

В Серпухове продолжают расследовать причины и обстоятельства произошедшего в православной гимназии. Пострадали вместе с подрывником одиннадцать человек. Сам Владислав Струженков остался без обеих ног — ему их оторвало во время взрыва.
Причиной происшествия мог стать диагноз, который выставили медики Владиславу еще 4 октября, Тогда он проходил медкомиссию в военкомате и у парня диагностировали рак щитовидной железы.
В конце октября после беседы с психологом Владислав дал письменное обязательство, что не причинит себе вреда до Нового года. Таким образом специалист пыталась решить его проблему, вызванную депрессивным синдромом, сообщает SHOT.
После удаления щитовидной железы у Владислава произошел сбой в организме — он начал толстеть из-за чего дико переживал. Родители подрывника в разводе, отец увлекается оружием и стрельбой. В гимназии сообщили, что парня там травили, называли дрянью и уверяли, что он в конце концов попадет в ад, сообщает Telegram-канал Mash.