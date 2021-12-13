Показания на блогера Хованского дали «Андрей УгРо» и выпускник вуза МВД

В Москве по уголовному делу Юрия Хованского проходят три свидетеля. Они утверждают, что услышали песню Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, в общественном месте в 2018 году. При этом свидетели заявляют, что услышали песню при случайных обстоятельствах. Известно, что двое из них ранее могли быть сотрудниками МВД России. По делу по статье 205 Ук РФ блогеру грозит до 7 лет лишения свободы, его арестовали в июне текущего года.
Известно, что свидетелями являются трое жителей Санкт-Петербурга, а их показания состоят из практического одинакового текста, пишет РБК. Информацию подтвердил правозащитник Хованского Александр Передрук. Свидетели заявляют, что слышали песню на улице или в барах. А двое из них обратились в Центр «Э» МВД (Главное управление МВД по противодействию экстремизму) через два года, не договариваясь между собой. Также зивестно, что двое из троих ранее работали в полиции.
Хованский был задержан за песню, которую он написал о теракте на Дубровке в 2002 году. В тексте песни усмотрели оправдание терроризма. Подозреваемый частично признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном, однако он сказал, что распространением данных материалов в интернете не занимался. А Видеоблогер Андрей Нифедов рассказал следствию, что слышал данную песню на стриме Хованского в 2018 году. А сам Хованский утверждает, что исполнял песню один раз в ноябре 2012 года. По словам адвокатов, в таком случае срок давности данного преступления уже истек.
Известно, через несколько месяцев после задержания блогера, сотрудники следственных органов допросили по данному несколько жителей Санкт-Петербурга. Одним из них является Андрей Бакулин, в своих показаниях он заявил, что в 2018 году приехал с товарищем в один баров, который расположен недалеко от станции метро «Невский проспект». Название заведения свидетель вспомнить не смог. Он сказал, что за соседний стол сели два человека, в телефоне одного из них заиграла песня. А когда он спросил мужчину о том, что это такое. Ему ответили, что смотрят конференцию в скайпе, которую ведет Юрий Хованский. Через несколько лет мужчина якобы снова услышал трек и решил обратиться в соответствующие органы.
Вторым свидетелем оказалась оказалась Светлана Гаврилкина. Ее история ничем не отличается от рассказа предыдущего жителя Петербурга. Каждому из свидетелей был задан вопрос: почему они уверены, что слышали трек именно в августе 2018 года? Все они ответили на него по разному, указывая на определенные обстоятельства, из-за которых им запомнилась дата.