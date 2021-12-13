В ЦГБ Бердска стали отвечать на звонки за 20 секунд: Главврач Алла Дробинская заявила о сокращении ожидания ответа колл-центра с 10 до 4 минут. И не соврала

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская сообщила об увеличении количества операторов в колл-центре. Об этом она рассказала 13 декабря на аппаратном совещании с главой администрации Бердска Евгением Шестерниным.
Как сказала Алла Николаевна, увеличение специалистов в колл-центре сократило время ожидания ответа на звонок с 10 минут до 4 минут.
Редакция «Курьер.Среда» решила обратиться в колл-центр для того, чтобы узнать сколько теперь в среднем придется ждать ответа бердчанам на другом конце провода. Трубку сотрудники поликлиники во время нашего звонка подняли через 20 секунд после начала вызова.
Кроме того, на аппаратном совещании главы стало известно, что на сегодняшний день в ЦГБ Бердска наблюдается дефицит педиатров. Евгений Шестернин выразил намерение помочь. Мэр подчеркнул, что посодействует в вопросе с выделением служебного жилья при привлечении медиков из Новосибирской области.
Отметим, что телефоны колл-центра БЦГБ остаются прежними. Так, позвонив во взрослое поликлиническое отделение вы можете, набрав 8 (38341)-5-56-10. В детское поликлиническое отделение можете обраться по телефону: 8 (38341)-5-56-01.