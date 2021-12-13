Привитые иностранными вакцинами россияне получат сертификаты после теста на антитела

В России приняли решение выдавать сертификаты гражданам, привившимся иностранной вакциной. Об этом стало известно после заявления вице-премьера Татьяны Голиковой. Она сообщила, что сертификат можно будет получит после того, как будет сдан анализ на наличие антител.
- Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода, - сказала Голикова.
Также вице-премьер пояснила, что россияне, привившиеся «Спутником V» за границей, смогут тоже получить сертификат после того, как сдадут анализ на антитела. Он также будет действовать 6 месяцев.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в России скоро начнется вакцинация подростков. Несовершеннолетние от 12 до 17 лет смогут получить прививку уже в конце 2021 года. Для вакцинации несовершеннолетних зарегистрирован препарат «Спутник М». Он двухкомпонентный, промежуток между двумя прививками составит 21 день. Согласие родителей на вакцинацию требуется от детей до 15 лет, после подростки могут сами решать, делать прививку или нет.