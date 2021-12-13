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В Иркутской области главврача больницы оштрафовали за распространение коронавируса

10:50:4712/13/2021
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Суд оштрафовал врача за то, что она не сообщила пациентам, болеющим COVID-19 о наличии заболевания в их организме.

В Иркутской области врача оштрафовали за распространение коронавируса. Фото: Pixabay.com

Экс-главврача Усть-Кутской районной больницы оштрафовали на 25 тыс. рублей за распространение COVID-19. По версии следствия, она допустила это тем, что в январе текущего года не сообщила пациентам с положительными результатами ПЦР-тестов о наличии вируса в их организмах. Таким образом зараженные граждане не соблюдали ограничительные меры и заражали других людей. Доктор не отправила к таким больным медиков и не обеспечила дезинфекцию жилья.

Усть-Кутский районный су. признал медика виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. После оглашения приговора экс-глава медучреждения решила обжаловать приговор, однако Иркутский областной суд решить оставить без изменения приговор районного суда. Врач возглавляла лечебное учреждение до сентября 2021 года, далее минздрав не стал продлевать с ней контракт.

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