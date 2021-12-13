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Из-за стрельбы закрыли ночной клуб Caramel в Курске: Пострадали пять охранников

12:04:3012/13/2021Фото: Найдут?
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В местном караоке-клубе посетитель устроил стрельбу 12 декабря. Стрелка пока не нашли. Полиция просит помощи.

В клубе Caramel в Курске посетитель стрелял в охранников. Фото: ЯНДЕКС.КАРТЫ

В Курске приостановлена работа ночного клуба с караоке после того, как 12 декабря один из посетителей устроил стрельбу. Инцидент произошел в заведении Caramel. В результате стрельбы пострадали пять человек — все они охранники заведения, стрелявшего пока не нашли.

В пресс-службе УМВД по региону после приостановки работы сообщили, что это произошло только на период проведения следственно-оперативных мероприятий. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что работники и посетители заведения, которые были в нем на момент инцидента, опрошены.

- Также устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к произошедшему. Осматриваются кадры видеонаблюдения, - сообщили в пресс-служба регионального УМВД .

В местных СМИ просят всех, кто знает что-либо о происшествии и о личности нападавшего сообщить об этом в полицию.

Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что в Москве посетитель МФЦ начал стрелять в людей после того, как его попросили надеть маску. В тот день погибли охранник и сотрудник МФЦ, пострадали четыре человека, среди которых была 10-летняя девочка.

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стрельбаночной клубпострадавшиепосетители
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