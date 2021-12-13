Из-за стрельбы закрыли ночной клуб Caramel в Курске: Пострадали пять охранников

В Курске приостановлена работа ночного клуба с караоке после того, как 12 декабря один из посетителей устроил стрельбу. Инцидент произошел в заведении Caramel. В результате стрельбы пострадали пять человек — все они охранники заведения, стрелявшего пока не нашли.
В пресс-службе УМВД по региону после приостановки работы сообщили, что это произошло только на период проведения следственно-оперативных мероприятий. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что работники и посетители заведения, которые были в нем на момент инцидента, опрошены.
- Также устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к произошедшему. Осматриваются кадры видеонаблюдения, - сообщили в пресс-служба регионального УМВД .
В местных СМИ просят всех, кто знает что-либо о происшествии и о личности нападавшего сообщить об этом в полицию.
Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что в Москве посетитель МФЦ начал стрелять в людей после того, как его попросили надеть маску. В тот день погибли охранник и сотрудник МФЦ, пострадали четыре человека, среди которых была 10-летняя девочка.