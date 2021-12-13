Гигантская пробка стоит на трассе Р-256: Маршрутки из Бердска в Искитим не выпускают

Вечером 13 декабря пассажиры не могут уехать с бердского вокзала в направлении Искитима.
Как рассказали "Курьер. Среда" очевидцы, люди мерзнут на улице. Водители маршруток говорят, что что на трассе Р-256 образовалась огромная пробка из-за аварии. Якобы движение заблокировано в оба направления.
-Говорят люди, что на на Чуйском тракте серьезная авария, но где и кто столкнулось, пока непонятно. Маршруточники говорят, что пробка до самого Черепанова, - поделилась с "Курьер.Среда" Инна, которой нужно уехать из Бердска в Линево.
Действительно, как показывает сервис "Яндекс.Пробки", ДТП случилось в районе железнодорожной станции Сельская еще в начале вечернего часа пик. Движение заблокировано от магазина "Колорлон" в Бердске до деревни Лебедевка Искитимского района. При чем в оба направления.