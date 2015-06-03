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Корейская закуска из кабачка за копейки

Автор: Елена Белоусова
30 июля 2019, 12:25
Корейская закуска из кабачка за копейки.
Корейская закуска из кабачка за копейки.
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30 мин

Ингредиенты

ингредиенты указаны в рецепте

Приготовление

Для приготовления блюда понадобятся:
500 г. кабачков
200 г. моркови
1 ч.л. соли
50 мл. растительного масла
2 ст.л кунжута
1 ст.л. петрушки

Для заправки:
2 зубчика чеснока
2 ст.л. яблочного уксуса
1 ч.л. молотого красного перца
1 ст.л. соевого соуса
2 ч.л.меда

Кабачки режем тоненькими пластинками, затем разрезаем пополам. Очищенную морковь натираем на мелкой терке. Овощи перемешиваем, солим, добавляем растительное масло, кунжут и петрушку.

Для заправки перемешиваем все ингредиенты и заправляем кабачки. Накрываем тарелкой. Даем настояться 20-30 минут.

Я первый раз ела кабачки в сыром виде и могу сказать, что они — вкусные! Я обязательно возьму рецепт этой замечательной закуски на заметку. Но, на мой вкус, я бы увеличила время для маринования.
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