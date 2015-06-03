Корейская закуска из кабачка за копейки.

Для приготовления блюда понадобятся:

500 г. кабачков

200 г. моркови

1 ч.л. соли

50 мл. растительного масла

2 ст.л кунжута

1 ст.л. петрушки

Для заправки:

2 зубчика чеснока

2 ст.л. яблочного уксуса

1 ч.л. молотого красного перца

1 ст.л. соевого соуса

2 ч.л.меда

Кабачки режем тоненькими пластинками, затем разрезаем пополам. Очищенную морковь натираем на мелкой терке. Овощи перемешиваем, солим, добавляем растительное масло, кунжут и петрушку.

Для заправки перемешиваем все ингредиенты и заправляем кабачки. Накрываем тарелкой. Даем настояться 20-30 минут.

Я первый раз ела кабачки в сыром виде и могу сказать, что они — вкусные! Я обязательно возьму рецепт этой замечательной закуски на заметку. Но, на мой вкус, я бы увеличила время для маринования.