Избили 81-летнего научного сотрудника РАН в нескольких метрах от дома в Москве

Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению СК России по городу Москве возбудить уголовное дело по факту избиения ученого.
Из опубликованной в СМИ информации следует, что старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Владислав Назаров был избит в центре Москвы вблизи своего дома. Также в материале указывается, что после нападения 81-летний мужчина был госпитализирован в городскую больницу.
В настоящее время продолжаются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета
Официальный представитель СК России С.Петренко
Источник: Следком