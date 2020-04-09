Избили 81-летнего научного сотрудника РАН в нескольких метрах от дома в Москве

Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Владислав Назаров был избит в центре Москвы вблизи своего дома.После нападения 81-летний мужчина был госпитализирован в городскую больницу.

Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Владислав Назаров был избит в центре Москвы вблизи своего дома

Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению СК России по городу Москве возбудить уголовное дело по факту избиения ученого.

Из опубликованной в СМИ информации следует, что старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Владислав Назаров был избит в центре Москвы вблизи своего дома. Также в материале указывается, что после нападения 81-летний мужчина был госпитализирован в городскую больницу.

В настоящее время продолжаются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета

Официальный представитель СК России С.Петренко

Источник: Следком