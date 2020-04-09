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Избили 81-летнего научного сотрудника РАН в нескольких метрах от дома в Москве

11:30 09.04.2020 Фото: pixabay.com
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Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Владислав Назаров был избит в центре Москвы вблизи своего дома.После нападения 81-летний мужчина был госпитализирован в городскую больницу.

Избили 81 летнего научного сотрудника РАН в нескольких метрах от дома в Москве
Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Владислав Назаров был избит в центре Москвы вблизи своего дома

Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению СК России по городу Москве возбудить уголовное дело по факту избиения ученого.

Из опубликованной в СМИ информации следует, что старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Владислав Назаров был избит в центре Москвы вблизи своего дома. Также в материале указывается, что после нападения 81-летний мужчина был госпитализирован в городскую больницу.

В настоящее время продолжаются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета

Официальный представитель СК России С.Петренко

Источник: Следком

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