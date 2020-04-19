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В педофилии обвиняют экс-руководителя патриотического клуба в Новосибирске. Разврат с 13-летней девочкой он отрицает

16:37 19.04.2020 Фото: pixabay.com
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Он утверждает, что школьница все выдумала, описывая встречи с ним в соцсетях. Но суд арестовал подозреваемого. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В педофилии обвиняют экс руководителя патриотического клуба в Новосибирске. Разврат с 13 летней девочкой он отрицает
Подозреваемого в развратных действиях арестовали на 2 месяца

27-летний бывший руководитель патриотического клуба из новосибирска отправлен в СИЗО. Его обвиняют по ст. 135 УК РФ: предполагается, что он совершал некие развратные действия в отношении 13-летней девочки.

Она начала заниматься в этом центре с 2018 года и сразу обратила внимание на преподавателя. А когда он ушел из клуба в 2019 году, начали с ним переписку. О случайной встрече школьница рассказала в соцсетях. Переписку с подругой, где описывался поцелуй со взрослым человеком, увидела учительница школы и сообщила в правоохранительные органы.

6 апреля 2020 года бывшего руководителя клуба вызвали к участковому, где он был задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. После этого влюбленная девочка просила у него прощения. Однако мужчина сообщил, что все события в переписке — выдумки школьницы.

20 апреля в суде Заельцовского района Новосибирска будет рассматриваться апелляционная жалоба защиты на арест.

Согласно ч. 2 ст. 135 УК РФ (Развратные действия) ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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От редакции

Не виноват?

Аноним, 19 апреля 2020 16:48
Посадют! А школьнице ничего не будет, только моральные угрызения за враньё. Достаточно дружеского объятия, подсмотренного посторонним, чтобы обвинить в домогательстве. И ведь не отвертеться!
Аноним, 19 апреля 2020 17:14
НВР:
Думаю, что не виноваты.девочки сейчас такие наглые, невоспитанные
Ольга, 19 апреля 2020 17:17
Не виноваты, девочки сейчас наглые, невоспитанные,может был дружеский поцелуй.девочку ещё проверить надо

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