Можно ли работать на 20 июня на День Святого Духа-2021?
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Можно ли работать на 20 июня на День Святого Духа-2021?

9:15:465/23/2021Фото: Азбука
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Работа непосредственно в сам праздник совершенно не приветствовалась. Если к нему готовились. то старались все закончить до наступления праздничного дня.

Троица, икона
В такой большой праздник не полагалось тяжело работать

Один из двунадесятых праздников - Троица или Пятидесятница- будет отмечаться православными 20 июня 2021 года.

В народе к этому празднику относятся очень уважительно, к нему всегда готовились заранее, стараясь выполнить максимум работы, чтобы в праздник отдохнуть и порадоваться вместе с родными.

К Троице в домах и дворах тщательно убирались и белили стены свежей известью, украшали дом зеленью. Для украшения брали полевые цветы и березовые ветви. Также украшали могилки во Вселенскую Троицкую родительскую субботу, которая отмечается накануне за день до праздника.

Работа непосредственно в сам праздник совершенно не приветствовалась. Если к нему готовились. то старались все закончить до наступления праздничного дня. То же самое относилось к посадкам в огороде. Всю тяжелую работу и рукоделие откладывали. Все это делалось из соблюдения благочестивых традиций.

Церковь, конечно, работу не запрещает, но просит уважительно относиться к этому дню и обязательно найти время для посещения храма и молитвы. Если у вас после выполненных обязательств осталась срочная работа, которую никак отложить нельзя- вы можете ею заняться. Греха в этом нет. Но работая так, вы не должны изматываться. Работа должна приносить вам радость.

Нет никакой срочной работы, которая могла бы вас отвлекать от радостного события. Сходите в храм, помолитесь, попросите у Господа помощи. И все у вас будет хорошо.

Счастливой Троицы вам!

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