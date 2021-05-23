Можно ли работать на 20 июня на День Святого Духа-2021?

Один из двунадесятых праздников - Троица или Пятидесятница- будет отмечаться православными 20 июня 2021 года.
В народе к этому празднику относятся очень уважительно, к нему всегда готовились заранее, стараясь выполнить максимум работы, чтобы в праздник отдохнуть и порадоваться вместе с родными.
К Троице в домах и дворах тщательно убирались и белили стены свежей известью, украшали дом зеленью. Для украшения брали полевые цветы и березовые ветви. Также украшали могилки во Вселенскую Троицкую родительскую субботу, которая отмечается накануне за день до праздника.
Работа непосредственно в сам праздник совершенно не приветствовалась. Если к нему готовились. то старались все закончить до наступления праздничного дня. То же самое относилось к посадкам в огороде. Всю тяжелую работу и рукоделие откладывали. Все это делалось из соблюдения благочестивых традиций.
Церковь, конечно, работу не запрещает, но просит уважительно относиться к этому дню и обязательно найти время для посещения храма и молитвы. Если у вас после выполненных обязательств осталась срочная работа, которую никак отложить нельзя- вы можете ею заняться. Греха в этом нет. Но работая так, вы не должны изматываться. Работа должна приносить вам радость.
Нет никакой срочной работы, которая могла бы вас отвлекать от радостного события. Сходите в храм, помолитесь, попросите у Господа помощи. И все у вас будет хорошо.
Счастливой Троицы вам!