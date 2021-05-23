Когда высаживать в мае свеклу: до моркови или после?
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Когда высаживать в мае свеклу: до моркови или после?

10:20:405/23/2021Фото: Pixabay
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Свекла часто выращивается и рассадным способом. Это удобно, поскольку ростки обладают очень хорошей выживаемостью при выдергивании их земли и новой посадке.

морковь
Морковь является более морозоустойчивой

При посадке свеклы и моркови стоит учитывать тот факт. что садить их можно достаточно рано. Тогда, когда почва прогрелась до +5 градусов. Но нужно также учитывать морозостойкость культур. Морковь не боится заморозков, в то время как свекла может их не перенести. Морковь часто сеют даже под снег.

Семена начинают прорастать при +5, но нормально всходы начнут расти лишь при +16 градусах. так что не особого смысла торопиться с посевами, потому что чуть позже посеянные семена в тепле начнут расти быстрее и урожай будет одинаковым.

Свекла часто выращивается и рассадным способом. Это удобно, поскольку ростки обладают очень хорошей выживаемостью при выдергивании их земли и новой посадке. Это же касается и продергивания частых всходов. Те ростки, которые вы выдернули, можно снова посадить и они приживутся.

Свеклу удобно выращивать рассадой, потому что в ее семечке часто бывает по 2-3 зародыша. При разделении рассады вы сразу высадите свеклу по 1 штучке на грядку и вам не придется ее прореживать.

Исходя их всего вышесказанного сделаем такие выводы.

Морковь можно сеять очень рано, она не боится заморозков.

Свеклу можно посеять рассадой дома, а потом, когда заморозки не страшны - высадить ее на грядку. Так что сроки посева у моркови и свеклы примерно одинаковые. Но при посеве в грунт - для свеклы нужна более теплая температура почты и окружающего воздуха.

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Когда вы садите свеклу и морковь?

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