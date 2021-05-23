Укравшего пять электросамокатов каршеринга поймали с поличным по пути в Бердск

Электросамокаты стали очень популярным средством передвижения. По городам страны взрослые люди, молодежь и дети передвигаются на самокатах и на работу, и на учебу, и просто катаются по городу. Правил передвижения на транспортном средстве нет, поэтому пока оно доступно практически всем желающим. Появились парковки с самокатами и по всему Новосибирску.
Тем, у кого нет средств купить электросамокат, пользуются услугами проката. Бизнесмены, занимающиеся каршерингом, сталкиваются с кражами своей техники. На территории Советского района Новосибирска работает фирма по прокату, у которой украли уже 5 электросамокатов.
В людных местах у них были срезаны запирающие устройства, и, как потом оказалось, были переправлены на автомобиле. На самокатах стоят маячки GPS-навигаторов, злоумышленник их оборачивал фольгой, чтобы не проходил сигнал. Советы «бывалых» оказались не совсем проверенными, поэтому каждая единица украденной техники благополучно отслеживалась.
Похититель два раза скидывал по два украденных электросамоката и его не удавалось поймать. При последней попытке увезти украденное в Бердск, его поймали с поличным. Расследование дела проводил отдел полиции №10 «Советский». По приговору суда мужчину ждут пять месяцев исполнительных работ, сообщает "Навигатор".