Укравшего пять электросамокатов каршеринга поймали с поличным по пути в Бердск
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Укравшего пять электросамокатов каршеринга поймали с поличным по пути в Бердск

4:29:005/23/2021Фото: ichip.ru
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На самокатах стоят маячки GPS-навигаторов, злоумышленник их оборачивал фольгой, чтобы не проходил сигнал. Но это не помогло.

По месяцу исправительных работ за каждый украденный самокат получил мужчина

Электросамокаты стали очень популярным средством передвижения. По городам страны взрослые люди, молодежь и дети передвигаются на самокатах и на работу, и на учебу, и просто катаются по городу. Правил передвижения на транспортном средстве нет, поэтому пока оно доступно практически всем желающим. Появились парковки с самокатами и по всему Новосибирску.

Тем, у кого нет средств купить электросамокат, пользуются услугами проката. Бизнесмены, занимающиеся каршерингом, сталкиваются с кражами своей техники. На территории Советского района Новосибирска работает фирма по прокату, у которой украли уже 5 электросамокатов.

В людных местах у них были срезаны запирающие устройства, и, как потом оказалось, были переправлены на автомобиле. На самокатах стоят маячки GPS-навигаторов, злоумышленник их оборачивал фольгой, чтобы не проходил сигнал. Советы «бывалых» оказались не совсем проверенными, поэтому каждая единица украденной техники благополучно отслеживалась.

Похититель два раза скидывал по два украденных электросамоката и его не удавалось поймать. При последней попытке увезти украденное в Бердск, его поймали с поличным. Расследование дела проводил отдел полиции №10 «Советский». По приговору суда мужчину ждут пять месяцев исполнительных работ, сообщает "Навигатор".

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