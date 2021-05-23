Благоприятные дни для посадки различных культур по лунному календарю на июнь-август 2021 года

ИЮНЬ 2021
Благоприятные посадочные дни в июне 2021 года
- Томаты — 13, 18, 19, 21, 22
- Огурцы — 1, 6, 7, 13, 21, 22, 27
- Лук-севок, чеснок — 6, 7, 28, 29
- Лук (семена), хрен — 6-8, 18, 21, 22, 25, 26
- Капуста, спаржа — 6, 7, 13, 21, 22, 27-29
- Баклажаны, кабачки — 13, 18, 19, 21, 22
- Картофель, топинамбур — 6-8, 18-20, 25-28
- Горький перец — 13, 16-18
- Перец сладкий — 13, 18-22
- Тыква, бахчевые — 6-8, 13, 21, 27-28
- Земляника, клубника — 6-8, 13, 16, 17, 27, 28
- Горох, бобы, фасоль — 13, 18-22
- Редис, редька, дайкон — 6-8, 25-28
- Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 6-8, 25-28
- Зелень — 13, 21, 22 , 27-30
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов
- Однолетние — 13, 16, 17,21, 22, 27-28
- Двулетние и многолетние — 6-8, 21, 22, 25-28
- Луковичные и клубневые — 6-8, 18-22, 27-28
Благоприятные дни посадка саженцев
- Плодовые деревья — 6-8, 13, 18, 19, 25-28
- Крыжовник, смородина — 6-8, 13, 18, 19, 25-28
- Виноград — 6-8, 13, 27-28
- Малина, ежевика — 6-8, 13, 18, 19, 25-28
- Клубника, земляника — 6-8, 13, 16, 17, 27, 28
Благоприятные дни для садовых работ
- Пересадка и пикировка растений — 4-8, 17-21, 27-30
- Прополка и прореживание растений — 1-5, 16-23, 27-30
- Внесение минеральных удобрений — 4-6, 18-1422, 27-29
- Внесение органических удобрений — 1-5, 17, 19-22, 28-30
- Обрезка веток и побегов — 18-23, 27-30
- Борьба с болезнями и вредителями — 5-8, 18-22, 27-30
- Прививка деревьев и кустарников — 2-4, 16-19, 22, 29-30
- Посадка деревьев и кустарников — 6-8, 13, 18, 19, 25-28
- Заготовка семенного материала — 17-22, 27-28
- Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 1-5, 16-18, 21-23, 29, 30
Неблагоприятные (запрещенные) для посевов и посадок дни в июне 2021 года: 9, 10, 11, 24
ИЮЛЬ 2021 года
Благоприятные посадочные дни в июле 2021 года
- Лук-севок на зелень — 5, 13, 26-28, 31
- Редис, редька, дайкон — 5, 13, 15, 26-28, 31
- Зелень — 5, 13, 15, 19, 22, 26-28, 31
- Зелень — салат, укроп, базилик, листовая петрушка, фенхель, киндза, тмин, горчица и др.
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов
- Однолетние — 6-8, 13, 14, 18-23
- Двулетние и многолетние — 5, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 31
- Луковичные и клубневые — 16-19, 26-28
Благоприятные дни для садовых работ
- Пересадка и пикировка растений — 16-17, 19-21, 28-30
- Прополка и прореживание растений — 16-19, 29-31
- Внесение минеральных удобрений — 16-17, 20-22, 29-31
- Внесение органических удобрений — 16-17, 20-22, 29-31
- Обрезка веток и побегов — 16-23, 28-31
- Борьба с болезнями и вредителями — 17-20, 22, 26-30
- Прививка деревьев и кустарников — 5, 16-21, 27-29, 31
- Заготовка семенного материала — 16-19
- Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 18, 19, 22, 23, 29-31
Неблагоприятные (запрещенные) для посадок дни в июле 2021 года: 9, 10, 11, 24
АВГУСТ 2021 годаБлагоприятные посадочные дни в августе 2021 года
- Огурцы (доращивание в теплице) — 5, 6, 14, 15
- Лук-севок на перо (в теплице) — 1, 5, 6, 18, 19, 28
- Редис, петрушка на корень (в теплице) — 1, 5, 6, 23, 24, 27, 28
- Капуста цветная, кольраби (доращивание в теплице) — 1, 5, 6, 14, 15, 24, 28, 29
- Зелень — 6, 14, 15, 23, 24, 27
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов
- Однолетние — 2-6, 11, 14, 15
- Двулетние и многолетние — 14, 15, 18, 19, 27-29
- Луковичные и клубневые — 12-15, 23, 24, 27-29
Благоприятные дни для садовых работ
- Пересадка и пикировка растений — 16-17, 20, 21, 26-31
- Прополка и прореживание растений — 1-6, 18-21, 26-28
- Внесение минеральных удобрений — 4-6, 16-18, 20, 26
- Внесение органических удобрений — 16-19, 25-26
- Обрезка веток и побегов — 1-6, 16-19, 29-31
- Борьба с болезнями и вредителями — 1-6, 17-21, 26-27
- Посадка деревьев и кустарников — 5, 6, 18-19, 27, 28-29
- Заготовка семенного материала — 12-15, 16-18, 26-30
- Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 1-6, 17-21
Неблагоприятные (запрещенные) для посева и посадки дни в августе 2021 года — 7, 8, 9, 22