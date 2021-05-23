Благоприятные дни для посадки различных культур по лунному календарю на июнь-август 2021 года
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Благоприятные дни для посадки различных культур по лунному календарю на июнь-август 2021 года

11:20:305/23/2021Фото: pxhere
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В каждом летнем месяце есть благоприятные и неблагоприятные дни для посевных и посадочных работ. Выбирайте лучшие по лунному календарю.

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Что и когда лучше садить - узнайте из ленного календаря

ИЮНЬ 2021

Благоприятные посадочные дни в июне 2021 года


  • Томаты — 13, 18, 19, 21, 22
  • Огурцы — 1, 6, 7, 13, 21, 22, 27
  • Лук-севок, чеснок — 6, 7, 28, 29
  • Лук (семена), хрен — 6-8, 18, 21, 22, 25, 26
  • Капуста, спаржа — 6, 7, 13, 21, 22, 27-29
  • Баклажаны, кабачки — 13, 18, 19, 21, 22
  • Картофель, топинамбур — 6-8, 18-20, 25-28
  • Горький перец — 13, 16-18
  • Перец сладкий — 13, 18-22
  • Тыква, бахчевые — 6-8, 13, 21, 27-28
  • Земляника, клубника — 6-8, 13, 16, 17, 27, 28
  • Горох, бобы, фасоль — 13, 18-22
  • Редис, редька, дайкон — 6-8, 25-28
  • Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 6-8, 25-28
  • Зелень — 13, 21, 22 , 27-30

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов

  • Однолетние — 13, 16, 17,21, 22, 27-28
  • Двулетние и многолетние — 6-8, 21, 22, 25-28
  • Луковичные и клубневые — 6-8, 18-22, 27-28

Благоприятные дни посадка саженцев

  • Плодовые деревья — 6-8, 13, 18, 19, 25-28
  • Крыжовник, смородина — 6-8, 13, 18, 19, 25-28
  • Виноград — 6-8, 13, 27-28
  • Малина, ежевика — 6-8, 13, 18, 19, 25-28
  • Клубника, земляника — 6-8, 13, 16, 17, 27, 28

Благоприятные дни для садовых работ

  • Пересадка и пикировка растений — 4-8, 17-21, 27-30
  • Прополка и прореживание растений — 1-5, 16-23, 27-30
  • Внесение минеральных удобрений — 4-6, 18-1422, 27-29
  • Внесение органических удобрений — 1-5, 17, 19-22, 28-30
  • Обрезка веток и побегов — 18-23, 27-30
  • Борьба с болезнями и вредителями — 5-8, 18-22, 27-30
  • Прививка деревьев и кустарников — 2-4, 16-19, 22, 29-30
  • Посадка деревьев и кустарников — 6-8, 13, 18, 19, 25-28
  • Заготовка семенного материала — 17-22, 27-28
  • Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 1-5, 16-18, 21-23, 29, 30

Неблагоприятные (запрещенные) для посевов и посадок дни в июне 2021 года: 9, 10, 11, 24

ИЮЛЬ 2021 года

Благоприятные посадочные дни в июле 2021 года


  • Лук-севок на зелень — 5, 13, 26-28, 31
  • Редис, редька, дайкон — 5, 13, 15, 26-28, 31
  • Зелень — 5, 13, 15, 19, 22, 26-28, 31
  • Зелень — салат, укроп, базилик, листовая петрушка, фенхель, киндза, тмин, горчица и др.

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов

  • Однолетние — 6-8, 13, 14, 18-23
  • Двулетние и многолетние — 5, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 31
  • Луковичные и клубневые — 16-19, 26-28

Благоприятные дни для садовых работ

  • Пересадка и пикировка растений — 16-17, 19-21, 28-30
  • Прополка и прореживание растений — 16-19, 29-31
  • Внесение минеральных удобрений — 16-17, 20-22, 29-31
  • Внесение органических удобрений — 16-17, 20-22, 29-31
  • Обрезка веток и побегов — 16-23, 28-31
  • Борьба с болезнями и вредителями — 17-20, 22, 26-30
  • Прививка деревьев и кустарников — 5, 16-21, 27-29, 31
  • Заготовка семенного материала — 16-19
  • Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 18, 19, 22, 23, 29-31

Неблагоприятные (запрещенные) для посадок дни в июле 2021 года: 9, 10, 11, 24

АВГУСТ 2021 года

Благоприятные посадочные дни в августе 2021 года

  • Огурцы (доращивание в теплице) — 5, 6, 14, 15
  • Лук-севок на перо (в теплице) — 1, 5, 6, 18, 19, 28
  • Редис, петрушка на корень (в теплице) — 1, 5, 6, 23, 24, 27, 28
  • Капуста цветная, кольраби (доращивание в теплице) — 1, 5, 6, 14, 15, 24, 28, 29
  • Зелень — 6, 14, 15, 23, 24, 27

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов

  • Однолетние — 2-6, 11, 14, 15
  • Двулетние и многолетние — 14, 15, 18, 19, 27-29
  • Луковичные и клубневые — 12-15, 23, 24, 27-29

Благоприятные дни для садовых работ

  • Пересадка и пикировка растений — 16-17, 20, 21, 26-31
  • Прополка и прореживание растений — 1-6, 18-21, 26-28
  • Внесение минеральных удобрений — 4-6, 16-18, 20, 26
  • Внесение органических удобрений — 16-19, 25-26
  • Обрезка веток и побегов — 1-6, 16-19, 29-31
  • Борьба с болезнями и вредителями — 1-6, 17-21, 26-27
  • Посадка деревьев и кустарников — 5, 6, 18-19, 27, 28-29
  • Заготовка семенного материала — 12-15, 16-18, 26-30
  • Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 1-6, 17-21

Неблагоприятные (запрещенные) для посева и посадки дни в августе 2021 года — 7, 8, 9, 22

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