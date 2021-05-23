Расходы россиян на майских и новогодних праздниках сравнили аналитики
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Расходы россиян на майских и новогодних праздниках сравнили аналитики

6:04:245/23/2021Фото: Яндекс
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Майские выходные по затратам, если сравнивать с новогодними, стали дороже на 33 %.

Майские праздники стали рекордными по количеству потраченных россиянами денег

Рекордным по тратам россиян стал день 1 мая — покупателями было потрачено 1,7 млрд рублей, а 1 января россияне потратили лишь 500 млн рублей.

Майские выходные по затратам, если сравнивать с новогодними, стали дороже на 33 %. Исследования представлены сотрудниками Райффайзенбанка на основе транзакций, которые были проведены клиентами их банка.

Средний чек остался на том же уровне, но выросло число операций. За 11 майских дней прошло на 35% больше транзакций, чем за новогодние выходные. 1 января 2021 года было совершено около 500 тысяч транзакций, а 1 мая их число составило 1,4 млн.

Во все дни мая было зарегистрировано более миллиона операций в день, когда в январе только 5 и 6 числа количество транзакций превысило этот показатель. На 1 мая была зафиксирована рекордная  сумма, потраченная россиянами — 1,7 млрд рублей. 1 января было потрачено 500 млн рублей. Сумма среднего чека на майские составила 1-1,2 тысяч рублей.

В мае люди стали больше тратить на автомобили, путешествия, товары для дома, пишет РБК.

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Аналитики сравнивают 1 мая с 1 января, а много людей ходит по магазинам после Нового года?

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