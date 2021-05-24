Какой сегодня церковный праздник 24 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 24 маяРавноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских
Священномученика Мокия
Священномученика Иосифа, митрополита Астраханского
Святителя Никодима, архиепископа Сербского
Преподобного Софрония Печерского, затворника
Народные праздники
Мокей Мокрый
По народному календарю в этот день чтят память священномученика Мокия Амфипольского.
Согласно наблюдениям, этот день редко бывает без осадков.
В этот день не принято заниматься работой в поле и огороде. Люди посвящают себя хлопотам по дому.
В этот день проводят ритуалы, которые помогают сохранить урожай от града. Для этого сжигают рождественский пучок и вербу с Вербного воскресенья.
Багряное солнце на восходе предрекает грозовое лето.
Приметы
- Если в этот день мокрая погода, то и лето будет дождливым.
- Восход солнца багровый – грозное и пожарное лето.
- Дождь в этот день сулит влажное лето.
- Осадки после обеда обычно не затягиваются.
- Кошка крепко уснула брюшком кверху – будет тепло и даже жарко, спрятала мордочку под брюхо – грядет непогода и холода.
Источник: my-calend