Какой сегодня церковный праздник 24 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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24.05
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Какой сегодня церковный праздник 24 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:215/24/2021Фото: Pixabay
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В этот день не принято заниматься работой в поле и огороде. Люди посвящают себя хлопотам по дому.

церковь
Сегодня поста нет

Православные праздники 24 мая

Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских
Священномученика Мокия
Священномученика Иосифа, митрополита Астраханского
Святителя Никодима, архиепископа Сербского
Преподобного Софрония Печерского, затворника

Народные праздники


Мокей Мокрый

По народному календарю в этот день чтят память священномученика Мокия Амфипольского.

Согласно наблюдениям, этот день редко бывает без осадков.

В этот день не принято заниматься работой в поле и огороде. Люди посвящают себя хлопотам по дому.

В этот день проводят ритуалы, которые помогают сохранить урожай от града. Для этого сжигают рождественский пучок и вербу с Вербного воскресенья.

Багряное солнце на восходе предрекает грозовое лето.

Приметы


  • Если в этот день мокрая погода, то и лето будет дождливым.
  • Восход солнца багровый – грозное и пожарное лето.
  • Дождь в этот день сулит влажное лето.
  • Осадки после обеда обычно не затягиваются.
  • Кошка крепко уснула брюшком кверху – будет тепло и даже жарко, спрятала мордочку под брюхо – грядет непогода и холода.

Источник: my-calend

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