Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 мая 2021 в России и мире

• Праздник горилки
• Всемирный день шизофрении (World Schizophrenia Day)
• День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
• Всемирный день видеоигр (World Video Games Day)
• День валяния в траве
• День славянской письменности и культуры
• День кадрового работника (День кадровика)
• Международный женский день за мир и разоружение (International Women`s Day for Peace and Disarmament)
• День памяти священномученика Мокия Амфипольского
• Pansexual Visibility Day
• Международный день тиары (International Tiara Day)
• Европейский день парков (European Day of Parks)
• Католический День Святого Духа (Whit Monday, Pentecost Monday)
• День диагностики меланомы
• День кофе - Бразилия
• День велосипеда (Bike Day) - Канада
• День Виктории (Victoria Day) - Канада
• День братьев (National Brother`s Day) - США
• День спаржи (Asparagus Day) - США
• День «мусорной охоты» (National Scavenger Hunt Day) - США
• День солнцезащитного крема (National Sunscreen Day) - США
• День Азорских островов (Azores Day) - Португалия
• День юкатанских креветок (National Yucatan Shrimp Day) - США
• День патриотов в Квебеке (National Patriots Day) - Канада
• День авиационного техника (Aviation Maintenance Technician Day) - США
• День независимости - Эритрея
• День Содружества (Commonwealth Day) - Белиз
• День культуры и письменности (Culture and Literacy Day) - Болгария
• День памяти Любири (Lubiri Memorial Day) - Буганда
• День битвы при Пичинче (Batalla de Pichincha) - Эквадор
• День штата Вайоминг (National Wyoming Day) - США
• День эскарго (National Escargot Day) - США
• Именины у Михаила, Иосифа, Никодима, Кирилла, Мефодия
• Мокей Мокрый (Мокросей)
Важные события
1705 Пётр I издал указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы в Кунгурском районе на Урале.
1800 в Санкт-Петербурге прошли похороны генералиссимуса Александра Суворова.
1900 в Санкт-Петербурге, в Новом адмиралтействе император Николай II лично спустил на воду крейсер «Аврора».
1911 в России был осуществлён первый в мире поиск подлодки с аэроплана. Лейтенант Дабовский на аэроплане с высоты более 1000 метров произвёл обследование бухт и морского побережья от Севастополя до Херсонесского маяка и от него до реки Качи.
1925 вышел первый номер газеты «Комсомольская правда».
1932 открыто регулярное почтово-грузовое воздушное сообщение между Ленинградом и Москвой.
1960 состоялся первый полёт пассажирского самолёта Ту-124 конструкции ОКБ А. Н. Туполева, экипаж А. Д. Калины.
1975 полёт космического корабля Союз-18. Вторая экспедиция на Салют-4.
1977 пленум ЦК КПСС одобрил проект новой Конституции СССР и рекомендовал вынести его на всенародное обсуждение.
1992 на Славянской площади в Москве открыт памятник братьям Кириллу и Мефодию.
2000 Государственная дума РФ приняла поправку, запрещающую пропаганду наркотиков и способов их приготовления.
2001 в русской Википедии появилась первая статья.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend