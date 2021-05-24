Какое расстояние от Новосибирска до Байкала: на чем можно доехать до озера
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Какое расстояние от Новосибирска до Байкала: на чем можно доехать до озера

1:00:415/24/2021,Мария РодченковаФото: pixabay
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Чтобы попасть на Байкал из Новосибирска, нужно будет ехать до Иркутской области, прямое расстояние составит 1 638 километров.

Озеро Байкал находится рядом с Иркутском и Бурятией. Оно занимает площадь около 31 500 кв. километров и является крупнейшим источником пресной воды в мире

Байкал - это самое глубокое в мире озеро, окрестности которого отличаются особой красотой. По России это направление у туристов считается одним из самых популярных. О том, какое расстояние от Новосибирска до Байкала и как туда добраться - в нашем материале.

Озеро Байкал находится рядом с Иркутском и Бурятией. Оно занимает площадь около 31 500 кв. километров и является крупнейшим источником пресной воды в мире. Его окружают различные скалы, а с возвышенности открываются красивые виды. Недалеко от Байкала специально для туристов построены базы отдыха со всеми удобствами, поэтому можно снять как отдельный номер, так и домик. Координаты места - 51°29' – 55°46' с.ш. и 103°43' – 109°56' в.д.

Чтобы попасть на Байкал из Новосибирска, нужно будет ехать до Иркутской области, прямое расстояние составит 1 638 километров. Если добираться на автомобиле, то оно увеличится до 1917,64 км, хотя некоторые источники указывают цифру около 2500 километров. Здесь все зависит от маршрута, который выберет путешественник. Примерное время в дороге составит более одних суток, если не учитывать остановки и отдых. Время поездки с остановками может увеличиться до трех дней, но зато в пути можно посмотреть другие интересные города и их окрестности.

Из Новосибирска до Иркутска можно добраться и на поезде. Примерное время в пути составит один день и семь или девять часов. Цены на билеты на поездку в июне начинаются от 3500 рублей на плацкарт. Купе обойдется где-то на тысячу рублей дороже. В июле цены вырастут - самые дешевые стоят от 4000 рублей, если покупать их сейчас, позже они станут еще дороже.

Намного быстрее можно попасть из Новосибирска на Байкал на самолете. Если рейс прямой, то на дорогу уйдет два с половиной часа, а билеты на середину июня будут стоить чуть больше 15000 рублей туда и обратно. С пересадкой лететь в несколько раз дороже. Примерно такие же цены до Иркутска в июле, если оплатить их сейчас.

Чтобы сэкономить часть средств, можно воспользоваться кэшбеком за путешествия по России, который составляет 20% от суммы путевки - они вернутся на карту через несколько дней после оплаты туры. Для этого нужно иметь карту МИР и оплатить путешествие, купленное на сайте “Мир путешествий РФ”, до 15 июня. Саму поездку необходимо осуществить до 30 июня этого года. На портале представлено более 20 различных туров с разной стоимость и условиями, в том, числе путевки “Новосибирск-Иркутск”. Цены начинаются от 35 тыс. рублей.

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