Баня при коронавирусе: можно ли париться и какие есть противопоказания
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Баня при коронавирусе: можно ли париться и какие есть противопоказания

3:00:425/24/2021,Мария РодченковаФото: pixabay
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После вакцинации от COVID-19 в течение трех дней категорически нельзя посещать сауны и бани, потому что это может негативно сказаться на формировании иммунитета.

Еще в самом начале пандемии, в апреле 2020 года, французские ученые выяснили, что возбудитель коронавируса погибает при температуре 92 градуса по Цельсию

Поход в баню еще на Руси, когда не было привычной нам медицины и лекарств, считался очень полезной и оздоровительной процедурой. Она помогает закалить организм, выводить из него вредные вещества и усилить иммунитет. О том, можно ли париться при коронавирусе и какие есть противопоказания - в нашем материале.

Еще в самом начале пандемии, в апреле 2020 года, французские ученые выяснили, что возбудитель коронавируса погибает при температуре 92 градуса по Цельсию. Такие выводы заставили людей задаться вопросом: “может ли баня помочь при коронавирусе?”, ведь ее температура способна доходить до 100 градусов. Кроме этого, такая процедура повышает иммунитет, что может быть полезно при вирусной инфекции. Медицинское сообщество по этому поводу сходится во мнении, что, несмотря на оздоровительный эффект бани, во время коронавируса она может навредить и быть опасной. Дело в том, что вместе с высокой температурой в парилке повышается влажность, которая является благоприятной средой для распространения вирусов и различных бактерий. При этом коронавирус в таких условиях может надолго оставаться в воздухе и привести к заражению других людей.

Кроме этого, во время воздействия высоких температур на сердечно-сосудистую систему оказывается более мощное влияние, что при острой инфекционной болезни может привести к негативным последствиям. Также неизвестно как температурные перепады скажутся на иммунной системе - для нее они могут быть слишком экстремальными и привести к ухудшению состояния. Из побочных реакций в организме может развиться отит или бронхит. В любом случае, противопоказания для похода в баню - высокая температура, кашель, даже легкий, насморк, боль в горле, общая слабость. После полного выздоровления от коронавируса лучше не рисковать и подождать пару недель перед тем, как начать париться.

После вакцинации от COVID-19 в течение трех дней категорически нельзя посещать сауны и бани, потому что это может негативно сказаться на формировании иммунитета. Из-за воздействия высоких температур в организме человека будет меньше антител, чем должно быть. А учитывая то, что после прививки у человека могут появляться симптомы ОРВИ в первые дни, то поход в баню в худшем случае способен привести к сильной лихорадке и увеличить уровень стресса в организме, что также противопоказано. Помимо этого в первые дни лучше даже не мочить место укола - это нужно, чтобы оно не воспалялось и в него не попадали различные инфекции. Чесать и тереть руку тоже нельзя. В целом, после вакцинации нужно снизить стресс, поэтому посещать бани и сауны можно только тогда, когда организм полностью восстановится. Не лишним будет консультация с лечащим врачом.

Специалисты отмечают, что зачастую в банях не соблюдаются санитарные нормы, поэтому можно подхватить грибок или другие бактериальные поражения эпидермиса. Также при коронавирусе не следует заниматься самолечением и прибегать к методам традиционной медицины - это может усугубить состояние больного. Чтобы обезопасить себя, следует избегать любых “экстремальных” условий, перепада температур, сквозняка и т.д.

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