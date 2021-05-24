Как знаки зодиака сдерживают свои обещания: астрологи рассказали о каждом знаке

В словах «обещаю» есть что-то волшебное. Подписываете ли вы юридический контракт, обмениваетесь рукопожатием или просто успокаиваете друга, ваше слово должно иметь значение, а для знаков зодиака, выполняющих свои обещания, это важно.
Ваша репутация зависит от вашей способности довести дело до конца. Независимо от того, насколько вы талантливы, дружелюбны или амбициозны, никто не будет уделять вам времени, если поймет, что вам нельзя доверять то, что вы говорите, что собираетесь делать.
Конечно, иногда у вас нет выбора, кроме как нарушить обещание. Жизнь бывает. Возникает что-то более важное, или, может быть, вы не понимали, во что ввязываетесь, и должны признать, что откусили больше, чем могли прожевать, пишет https://www.yourtango.com/
Однако, если это происходит часто, вам нужно переосмыслить значение слова «обещание». Как и «любовь», это тяжелое слово с большим смыслом. Может, тебе не стоит так часто его разбрасывать.
Что насчет обещаний самому себе? Эти обещания бывает труднее всего сдержать.
Нарушение обещания самому себе не имеет реальных последствий. (Кто будет выговаривать вам за то, что вы пропустили День ног? Никто. Да ладно, возьмите лишний шоколадный батончик.) Но будьте осторожны - это говорит вашему подсознанию, что ни одно из ваших обещаний не следует воспринимать всерьез, и вы скоро разочаровываетесь и в других людях.
Вот знаки зодиака, которые сдерживают свои обещания и всегда выполняют их, в порядке от наиболее вероятного до наименее вероятного.
1. Выполняют ли Скорпионы обещания?Какими бы хитрыми ни были Скорпионы, у них сильное ядро личной гордости. Заставить их дать вам обещание - это все равно, что вырвать зубы, но как только слова вырвутся из их уст, они сделают все возможное, чтобы это произошло.
Скорпион связан с законами и контрактами - они знают цену своему слову и не воспринимают его всерьез. (И если вы нарушите обещание, данное Скорпиону, будьте готовы к суровому возмездию.)
2. Выполняют ли Девы обещания?Невротичная, охваченная тревогой Дева всегда анализирует каждую ситуацию, пытаясь подготовиться к худшему. Если они дают обещание, скорее всего, они уже оценили все остальные непредвиденные обстоятельства, и в любом случае это кажется лучшим решением.
Дева обещает то, что они уже планировали сделать, и это дает им отличный послужной список для того, чтобы сдержать свое слово.
3. Выполняют ли Козероги свои обещания?
Практическое чувство ответственности Козерога не позволит ему пообещать то, в чем он не может быть уверенно уверен. Если вы близки с Козерогом, они спасут вам жизнь. Если нет, они все испортят.
Они боготворят своих друзей и семью и держатся своего слова, несмотря ни на что. Им нелегко нарушить обещание.
Их собственные цели всегда в первую очередь в их уме, поэтому, если вы оба не разделяете одинаковые опасения по поводу проблемы, их обещание может на какое-то время отойти на второй план. Но будьте уверены, Козерог придумает, как только сможет.
4. Выполняет ли Лев свои обещания?
Самооценка Льва зависит от того, как его видят другие люди. Они пойдут на все, чтобы защитить свою репутацию, поэтому обычно можно рассчитывать на то, что они сдержат свое слово, когда они говорят, что что-то сделают.
Однако иногда они настолько стремятся произвести хорошее впечатление, что обещают намного больше, чем могут дать. Когда Лев что-то вам обещает, просто убедитесь, что он понимает все, что связано с ним.
5. Выполняют ли Раки обещания?
Рак вряд ли будет давать много обещаний относительно чего-либо, выходящего за пределы их зоны комфорта, но они будут свернуть горы по любому вопросу, касающемуся семейных обязательств и мирной семейной жизни.
Они проявляют определенную пассивно-агрессивную гордость, сдерживая свое слово: если вы нарушите обещание, данное Раку, вы будете слышать об этом до конца своей жизни. Они не хотят давать никому никаких боеприпасов, чтобы сделать то же самое с ними.
6. Выполняют ли Тельцы свои обещания?Честные и открытые, но всегда стремящиеся увеличить собственный капитал и получить преимущество, Тельцы знают, что они ничего не получат от нарушения обещаний.
Однако они без колебаний «пересмотрят сделку», если почувствуют, что могут добиться большего. Тельцы вряд ли намеренно обманут вас, но иногда их собственная жадность берет верх.
И если вы попытаетесь вызвать их, они станут суперзащитными. Упрямство в их природе.
7. Выполняет ли Овен свои обещания?
При всей своей импульсивности и пылкости Овен не относится легкомысленно к обещаниям. С другой стороны, они склонны говорить раньше, чем думают.
Когда они начнут клясться и заявлять о своей верности, дайте им день или два, чтобы остыть, прежде чем снова поднимать этот вопрос. Они могут оценить возможность отступить или немного смягчить его. Но если вы будете настаивать на том, чтобы они придерживались этого, они сделают все возможное, чтобы сдержать свое слово.
8. Выполняют ли Стрельцы свои обещания?
Стрелец пообещает вам луну и звезды ... и дело в том, что они действительно думают, что могут сделать это (благословите их честные, но чрезмерно амбициозные сердечки). Как самый стойкий из всех знаков зодиака, никто не удивляется больше, чем Стрелец, когда оказывается, что они на самом деле не могут творить чудеса.
Когда Стрелец дает обещание, спросите себя, реалистичны ли они. Это даст вам хорошее представление о том, можно ли ожидать, что они будут его придерживаться. Однако не вызывайте их на этот счет - иногда они действительно совершают чудо. Пусть попробуют.
9. Выполняют ли Рыбы свои обещания?Как и у Стрельца, воображение Рыб имеет тенденцию буйствовать, но затем их эмоции берут верх, их настроение меняется, и, ладно, может быть, они сказали, что собираются сделать то же самое, но на самом деле они не имели в виду этого. Ох, блин, ты этого хотел на этой неделе?
Если вашим Рыбам нужен толчок, подарите им чувство вины. Если они думают, что причиняют боль тому, кого любят, у них внезапно появляется гораздо больше мотивации превратить свои мечты и истории в реальные действия.
Без обид, но они, пожалуй, самый тупой знак зодиака именно по этой причине.
10. Выполняют ли Весы свои обещания?Обаятельные, болтливые Весы хотят всем угодить. Они не могут видеть кого-либо несчастным. Они пообещают что угодно, чтобы сгладить ситуацию на данный момент, но когда приходит время прогуляться, они вскоре понимают, что находятся над их головами.
Это тяжелый урок, который нужно усвоить многим Весам: их навыки ведения переговоров помогут людям прийти к согласию и сделать друг друга счастливыми, но Весы просто не могут сделать все для всех.
11. Выполняют ли Водолеи свои обещания?
Водолей отлично сдерживает обещания, которые дает себе. Обещания, которые они дают другим? Ну, это зависит от обстоятельств.
Водолей терпеть не может чувствовать себя пойманным в ловушку или каким-либо образом ограниченным; даже если они намерены выполнить свое обещание, чем больше вы будете настаивать, тем дольше это займет.
Помните также, что ими управляет Уран: планета хаоса. То, что они говорят, что они имеют в виду, и то, что вы думаете, не обязательно одно и то же.
12. Выполняют ли Близнецы свои обещания?Народные угодники экстраординарные! Дар болтливости Близнецов позволяет им говорить что угодно с предельной искренностью, чтобы заслужить ваше доверие ... а затем сразу же забыть об этом, когда вы уйдете.
Если Близнецы пообещают вам, они всегда выполнят, если вы будете стоять прямо там и смотреть. В ту минуту, когда вы поворачиваетесь спиной, они впечатляют кого-то разными обещаниями.