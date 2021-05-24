Подробный гороскопа на неделю с 24 по 30 мая 2021: как на каждого знака повлияет Полнолуние и Лунное затмение 26 мая

Держитесь, дети, это будет одна дурацкая астрологическая неделя. Последняя неделя мая 2021 года принесет тонну энергии в ваш гороскоп на неделю.
Что ожидает ваш недельный гороскоп для вашего знака зодиака, начиная с 24 мая 2021 года?
У нас есть ретроградный Сатурн, чтобы начать нас в воскресенье, 23 мая.
Ретроградный Меркурий начинается в конце недели, в субботу 29 числа.
Скорее всего, это будет ощущение, что нас тянут эмоционально, физически и ментально. О, радость. Но подождите, это еще не все!
На этой неделе будет очень особенное событие - Полнолуние и Лунное затмение в среду, 26 мая, пишет https://www.yourtango.com
По сути, между этим мучительным ощущением окружения ретроградных планет мы собираемся испытать хаос и эмоциональное безумие Полнолуния в Стрельце.
Это как вечеринка, а все гости - сумасшедшие. Выживем ли мы? О да, будем. Мы делали это раньше и сделаем это снова.
Гороскоп на неделю с 24 по 31 мая 2021 года: Овен (21 марта - 19 апреля).
Справа вверху мы смотрим, как ретроградный Сатурн (который начинается 23 мая) влияет на вашу неделю.
На что вы можете рассчитывать, так это на ясность ума, которая позволяет вам знать, чего вы хотите - и чего не хотите. Другими словами, на этой неделе вы будете устанавливать границы, которые повлияют на вашу социальную жизнь.
С одной стороны, вы готовы, желаете и можете выйти и пообщаться, а с другой стороны, у вас все еще есть некоторые колебания. Прислушайтесь к этому; придерживайтесь того, что заставляет ВАС чувствовать себя наиболее комфортно.
26-го числа вы почувствуете небольшую тревогу, поскольку Полнолуние и Лунное затмение в Стрельце взбудоражат вас. Это событие убедится, что у вас есть сила, поддерживающая ваш выбор: либо привести людей в свой мир, либо освободить их навсегда.
Телец (20 апреля - 20 мая)Есть урок, который ждал, чтобы вы заметили его, и благодаря ретроградному Сатурну ваш урок будет выдвинут вперед и в центр.
Этот урок посвящен тому, чтобы сбалансировать свою жизнь.
Тебе нравится веселиться - тебе даже нравится выходить на новый уровень, иногда ты такой «лишний», однако именно здесь тебе нужно управлять этим, друг.
Вы не можете провести всю свою жизнь в обществе; тебе нужно вернуться на землю и устроиться на работу.
Что поможет, так это влияние лунного затмения в Стрельце, которое практически не оставит вам выбора: хватит вечеринки!
Вам нужно стать серьезным - единственный путь к этому - через это.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Одна из вещей, которые вы, возможно, заметили, это то, что вы общаетесь с людьми, которые действительно вас не понимают, и есть хороший шанс, что вы их тоже не понимаете - они просто "там '', заполняя какую-то пустоту. в твоей жизни .
На этой неделе лучше всего провести время в одиночестве. Вам не нужна драма других людей, даже если вам нравится думать о себе как о каком-то Свенгали, который спасает планету, по одному пострадавшему человеку за раз.
Вы больше, чем это, Близнецы. В среду вы испытаете лунное затмение, которое должно погрузить вас в состояние самоанализа, сопровождаемого желанием уединения. Воспользуйтесь этим временем в одиночестве и подарите себе день без драмы.
Рак (21 июня - 22 июля)На этой неделе вы пройдете по тропе памяти. Все дело в прошлых и прошлых слезах. Другими словами, вы устраиваете вечеринку жалости, и она зайдет так далеко, прежде чем вы сгорите.
Позвольте потоку недели овладеть вами - работайте с этим удивительным лунным затмением в Стрельце - позвольте ему раскрыть ваш разум, чтобы вы могли заново представить позитивность настоящего, легко отпуская прошлое.
Ретроградный Сатурн захочет, чтобы вы оставались на свалке, а приближение ретроградного Меркурия 29-го числа испортит ваши эмоции - но вы не набор астрологических предсказаний: вы человек, так что хватайтесь за это !
Лев (23 июля - 22 августа)Дьявол кроется в деталях, Лео, и мы говорим о том, чтобы убедиться, что все, что вы делаете, - проверьте дважды, прежде чем сообщать об этом миру.
Ужасное притяжение ретроградного Меркурия проявится в воскресенье 29-го числа, и вы почувствуете его эффекты раньше, чем планировалось.
Удостоверьтесь, что на этой неделе вы уделяете внимание деталям, чтобы не допустить беспорядка.
Вы можете легко отправить что-то важное не в тот пункт назначения, поэтому убедитесь, что вы знаете, куда вы отправляете сообщения - электронные письма, документы или даже комментарии в социальных сетях.
Не просто «отправляйте» - убедитесь, что отправляете в нужное место; Избегайте ошибки небрежности или лени в течение недели.
Дева (23 августа - 22 сентября)Что больше всего повлияет на вас на этой неделе, так это лунное затмение в Стрельце, которое произойдет в среду, 26 мая.
Что здесь нужно, чтобы у вас была приятная неделя и относительно свободное время для спектаклей, так это ... работа.
Не обязательно работа, но работа, которая вас привлекает - что-то творческое.
Это то, что избавит вас от чрезмерного обдумывания, которое сопровождает ваш знак во время лунного затмения.
Как говорится в «Звездных войнах», не отступайте от цели - и цель - счастье и душевное спокойствие. Избавьте себя от нелепой боли, связанной с преодолением романтических отношений.
Оставайся в настоящем, Дева, и приступай к работе над чем-то творческим. Оставайся сфокусированным.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Вы можете найти эту неделю в некотором роде иронии; весь мир готов снова начать общение, и вот вы - совершенно незаинтересованный и желающий оставаться дома, в одиночестве.
Хотя это совершенно нормально и нормально - для вас неплохо хотя бы `` подумать '' о том, как вы собираетесь снова выйти на земную орбиту и принять участие в том, что мы здесь делаем, то есть ... быть общительным, иметь друзей. снова стать частью общества.
В основном это связано с влиянием ретроградного Сатурна, которое продлится до 10 октября. Разберитесь, Весы!
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Ужасно высока вероятность, что на этой неделе к вам обратится бывший партнер, который может вас сбить с толку.
Сделайте себе одолжение, уделяйте меньше внимания этому человеку из своего прошлого и уделяйте больше внимания тому, что происходит в вашей жизни, сегодня - в настоящем.
Лунное затмение в среду, 26 мая, раскроет все драмы, с которыми вы сможете справиться - если вы не контролируете свою реакцию на них раньше, чем позже.
Если вы действительно являетесь тем, кем себя представляете, то есть духовным искателем, который действительно хочет мира, то не наклоняйтесь слишком далеко, чтобы приспособиться к менее звездным эффектам ретроградного Сатурна (23 мая) и приближающегося ретроградного Меркурия ( 29 мая). Оставайся сильным и помни, кто ты.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)До сих пор май был хорош, и он дал вам достаточно сил и уверенности, чтобы пережить то, что вот-вот произойдет, астрологически.
Вы входите в серьезную энергию хаоса, начиная со среды, благодаря лунному затмению - пока что в Стрельце.
Это событие потрепает вам нервы и может застать врасплох, когда дело касается общения.
Это означает, что вы легко можете сказать что-то не то в неподходящее время и получить из-за этого неприятности.
Следите за тем, что вы делаете, и особенно за тем, что вы говорите на этой неделе, поскольку эти ретрограды окружают вас и ваши действия.
Сосредоточьтесь на хорошем, отвергайте плохое и думайте, прежде чем говорить, Стрелец!
Козерог (22 декабря - 19 января)
У вас лунное затмение в Стрельце, которое случается в вашем 12-м доме ... Скажем так, это ваша неделя для чрезмерных размышлений, возможной паранойи и определенного эмоционального ухода от мира. Это повлияет на вашу неделю в том, как вы отдаляетесь от тех, кого любите, - тех, кто зависит от вас в ответной любви.
Никогда не бывает легко выразить себя должным образом, когда вас бомбардируют два огромных ретрограда (Сатурн и Меркурий), но вы можете в конечном итоге задеть чьи-то чувства, кого-то, кого вы любите.
Попытайтесь вырваться из этой эмоциональной блокировки, в которой вы находитесь. Это чувство не будет длиться вечно, но боль от причинения боли тому, кого вы любите, может - так что следите за собой и своими словами.
Водолей (20 января - 18 февраля)Оптимизм и позитив - вот где это для вас, а это значит, что вам следует приготовиться к выходкам этой конкретной недели - это будет потрясение. Сатурн стал ретроградным в минувшее воскресенье и продержится до 10 октября.
Это означает, что весь этот позитив может испортиться в мгновение ока - если вы решите ему уступить, а этого делать НЕ обязательно. То, что началось как бурный месяц, полный обещаний, теперь превратилось в состояние страха - но кто сказал, что вы должны делать то, чего не хотите делать?
Вы можете чувствовать себя обязанным исполнять желания других, но если ваше сердце не в этом, то зачем беспокоиться? Придерживайтесь того, что делает вас счастливым и позволяет чувствовать себя комфортно. Вы никому не обязаны своим стрессом.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)Хаотической энергии, которая приближается к вам благодаря Лунному затмению в среду, 26 мая, может быть достаточно, чтобы вы заметили ... и отступили.
Правильно - на этой неделе для вас, Рыбы, лучше всего преуменьшить значение, сделать перерыв и избежать того, что может оказаться очень драматичной сценой.
Никто не хочет драмы, но все всегда сначала погружаются в голову - а вы? Выбор за вами. Посмотрите на драму такой, какая она есть, и уходите - или погрузитесь в нее и испачкайтесь.
Это на тебе. Ожидайте хороших новостей в четверг, 26 мая.