Жаркий день 24 мая в Бердске: сегодня при +31 категорически запрещены работы на земле и в огороде, так говорит народная мудрость
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Жаркий день 24 мая в Бердске: сегодня при +31 категорически запрещены работы на земле и в огороде, так говорит народная мудрость

6:30:365/24/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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24 мая в народе отмечается  праздник Мокей Мокрый, по сегодняшнему дню можно узнать, каким будет лето 2021 года.  

Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: Сегодня местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса) и чрезвычайная пожароопасность (5 класса).

Метеорологическая обстановка от МЧС на 24 мая 2021 года:  Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°С, днем +26, +31°С, местами до +19, +24°С.

24 мая в народе отмечается  праздник Мокей Мокрый, по сегодняшнему дню можно узнать, каким будет лето 2021 года.

По народным традициям в этот день можно делать работы по дому, но категорический запрещены работы в поле, огороде и вообще на земле.

Чтобы уберечь урожай от града и смерчей, в поле нужно сжечь веточки вербы, которые у вас остались с Пасхи и Вербного воскресения.

Если сегодня будет долгим дождь и сырым туманным день, то и лето будет пасмурным.

Затяжной дождь или сырой туманный день означают, что лето будет таким же.

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