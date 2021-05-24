Жаркий день 24 мая в Бердске: сегодня при +31 категорически запрещены работы на земле и в огороде, так говорит народная мудрость

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: Сегодня местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса) и чрезвычайная пожароопасность (5 класса).
Метеорологическая обстановка от МЧС на 24 мая 2021 года: Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°С, днем +26, +31°С, местами до +19, +24°С.
24 мая в народе отмечается праздник Мокей Мокрый, по сегодняшнему дню можно узнать, каким будет лето 2021 года.
По народным традициям в этот день можно делать работы по дому, но категорический запрещены работы в поле, огороде и вообще на земле.
Чтобы уберечь урожай от града и смерчей, в поле нужно сжечь веточки вербы, которые у вас остались с Пасхи и Вербного воскресения.
Если сегодня будет долгим дождь и сырым туманным день, то и лето будет пасмурным.
Затяжной дождь или сырой туманный день означают, что лето будет таким же.