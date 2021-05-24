Подробный календарь питания на Петров пост-2021 по дням: инфографика
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Подробный календарь питания на Петров пост-2021 по дням: инфографика

12:20:205/24/2021Фото: Wikimedia Commons
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Помните о том, что если ваше состояние здоровья оставляет желать лучшего, то вам следует посоветоваться с вашим врачом - не противопоказано ли вам такое питание.

церковь
Петров пост называют еще апостольским

Петров пост призван для того, чтобы люди приготовились к празднику равноапостольных Петра и Павла, отмечаемый 12 июля. Эти два апостола выдерживали пост, в качестве подготовки к проповедованию христианства во всем мире.

Петров пост ежегодно начинается в разные дни, но всегда имеет фиксированную дату окончания. Этот летний пост всегда начинается в понедельник, спустя ровно 7 дней от даты Пятидесятницы. Поскольку она привязана к дате Пасхи, то и начало поста сдвигается. Его длительность может быть разной: от 8-42 дня.

В текущем году поститься будем всего 2 недели: с 28 июня, по 11 июля.

В этот пост также запрет на скоромную пищу, но поскольку он не является очень строгим, в некоторые дни разрешены рыбные блюда.


Помните о том, что если ваше состояние здоровья оставляет желать лучшего, то вам следует посоветоваться с вашим врачом - не противопоказано ли вам такое питание.

Поскольку в пост главное - это молитва и работа над собой духовная, то не стоит переживать о том, что вам нельзя держать пост в плане питания.

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